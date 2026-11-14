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インテルの新星フランチェスコ・ピオ・エスポジトが、イタリア代表史上最高の出場時間当たりの得点率を記録し、イタリアサッカー史に名を刻んだ。若きストライカーは代表戦での得点ペースで、ルイジ・リーヴァやシルヴィオ・ピオラといったイタリア代表のレジェンドたちを予想外にも上回った。

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イタリア代表の得点記録を更新

エスポジトがイタリアサッカーの歴史に正式に名を刻んだ。21歳のストライカーは、イタリア代表で記録された出場時間当たりの得点率で歴代最高を達成。インテル所属のエスポジトは代表で目覚ましい活躍を見せ、わずか14試合で9得点を挙げている。その中には、イタリア代表がフランスに3-1で逆転勝利した試合での2得点も含まれる。試合はサン・シーロで行われた。

この数字は、驚異的な88分に1得点という平均に相当する。若きFWは得点効率でイタリア代表の歴代トップに立ち、これまで代表の得点記録で上位を占めてきた著名な選手たちを大きく上回っている。

元FWエンリコ・キエーザを上回る

エスポジトの偉業を示す比較対象が、エンリコ・キエーザだ。エスポジトの決定力は、これまで91分に1得点という高い基準を築いていたキエーザを上回った。

ただし、キエーザのイタリア代表での通算得点は7。エスポジトはより高い得点ペースを維持しながら、すでにその通算得点数も超えている。

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この得点効率ランキングで3位に入るのは、アルゼンチンとイタリアの二重国籍を持つストライカー、フリオ・リボナッティだ。1926年から1932年にかけてイタリア代表としてプレーしたリボナッティは、17試合で15得点を記録し、平均102分に1得点を挙げた。

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イタリアサッカー界の伝説的ストライカーたちも上回る

エスポジトの記録で特に印象的なのは、イタリア代表史に残る偉大なストライカーたちを現在の得点ペースで上回っていることだ。代表歴代最多得点者のルイジ・リーバも、得点効率ではエスポジトより下に位置する。

リーバがイタリア代表で挙げた35得点は、ほかのどのイタリア人選手にも破られていない。それでも、その得点ペースは106分に1得点で、現在のエスポジトには及ばない。一方、通算30得点でイタリア代表歴代得点ランキング3位のシルヴィオ・ピオラは、平均103分に1得点だった。

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エスポジトの今後は？

大きな可能性を秘めるエスポジトは、今後この歴史的な勢いを維持することに目を向ける。長いキャリアを通じて88分に1得点のペースを保つのは極めて難しいが、ここまでの兆しは非常に明るい。

21歳のエスポジトは、代表で見せる決定力をクラブでも継続的に発揮し、定位置を確保しなければならない。それができれば、今後何年にもわたって代表に欠かせない戦力であり続けるだろう。この驚異的なペースで得点を重ねられれば、いずれリーバの代表通算得点記録に挑む可能性もある。