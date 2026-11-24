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ニコロ・バレッラが、インテルのMFとして、チャンピオンズリーグのリーグフェーズ第5節、シュトゥットガルト戦を翌日に控えた記者会見で語った。

「違いを生むのは常にチームだと、私はずっと言ってきた」とFcInter1908.it が伝えた。「素晴らしい仲間が集まった、本当にいいチームだ。ただ、いくつかの場面では、もっとうまく対処すべきだった。ピッチに立つのは私たちだ。その責任は私たちにある。私たちは大人であり、経験のある選手だから、互いに話し合った。解決策が目の前にあるなら、とても簡単なことだ。この状況を改善するために話し合いを続けなければならないが、これもサッカーの一部だ。私は心配していない」

「ベルガモで先制できたのは全員の功績で、逆転を許したのも全員の責任だ。少し集中力が落ちた。試合が終わったと思ってしまうこともあるかもしれないが、本当に終わるのは主審が笛を吹いたときだ。勝ち点3ではなく1だけを持ち帰るわけにはいかない。リーグ戦ではこうしたミスも起こり得る。順位表ではまだ上位にいるし、私は前向きに捉えている」

チャラノグルとジエリンスキの不在について：「誰が欠けても影響はある。試合も大会も多い。今はシーズンの中でも、多くの試合をこなしてきた時期だ。私たちはベストの姿をピッチで見せなければならない。対戦相手の特徴は確認した。フィジカルが強く、強度も高い。私たちは持てるものをすべて出さなければならないし、そうしたいと思っている」

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「モチベーションが足りないのか？ 追い詰められたときは自分を奮い立たせようとするし、その方が簡単だ。でも、私がインテルに来てから、すべての大会で戦うという考えはずっと変わっていない。うまくできた年も、できなかった年もあるが、それは痛い目に遭ったかどうかの問題ではないと思う。好調な時期も不調な時期もある。それがチームの歩みだ。10年間ずっと上位に居続けたチームは少ない。インテルが一度落ち込み、そこから立ち直ることもある」

次の試合 INT UEFAチャンピオンズリーグ 15:00 VFB 視聴する

「現状に満足しているのか？ そんなことはあってはならない。セリエAを2年連続で制した最後のチームはユヴェントスだ。私たちにも連覇という目標がある。私がインテルに来てから、それは一度も実現していない。モチベーションにならないはずがない。他の大会もある。それらにも敬意を払い、ベストを尽くすために100％の力を出さなければならない」