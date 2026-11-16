インテルのキヴ監督、セリエA年間最優秀監督賞を受賞もモウリーニョとの比較を謙虚に否定

共有 GOALをGoogleでフォロー

インテルのクリスティアン・キヴ監督が、2025-26シーズンの権威あるパンキーナ・ドーロを授与され、イタリア最高の監督として公式に認められた。それでも元DFのキヴ監督は、伝説的なジョゼ・モウリーニョとの比較をすぐに退けた。

広告

パンキーナ・ドーロ受賞にも謙虚なキヴ監督

クリスティアン・キヴ監督が2025-26シーズンのパンキーナ・ドーロを受賞し、欧州サッカー界屈指の戦術家としての地位を確立した。インテルの指揮官は43票中16票を獲得し、コモのセスク・ファブレガス監督とアタランタのベテラン指揮官ジャン・ピエロ・ガスペリーニ監督を抑えて最高賞に輝いた。アントニオ・コンテ氏らに名を連ねる受賞となったが、記者から過去のインテルの名将について問われると、キヴ監督は極めて謙虚な姿勢を見せた。

『TUTTOmercatoWEB』が伝えたところによると、キヴ監督は「私に与えられた機会、私を信頼してくれたクラブと選手たち、そしてこの数年間に自分が成し遂げてきた良いことを考えている。クラブのため、そして欧州におけるイタリアサッカーのために、高いレベルと重要な基準を維持しようとしている」と語った。TUTTOmercatoWEB。ルーマニア人指揮官はクラブ内の安定が必要だと強調し、インテルは何年もかけてチームを築き、リズムをつかんだと指摘。「負ければ悲劇になり、勝てば称賛される。バランスを見つける必要がある。クラブとして、私たちはしばらく前からそれを見つけている」と付け加えた。

モウリーニョとの比較を否定

歴史的な2010年の3冠達成時、キヴ監督はポルトガル人指揮官ジョゼ・モウリーニョの下でプレーしており、両者が比較されるのは避けられない。モウリーニョはインテルを率いてパンキーナ・ドーロを受賞した最後の外国人監督でもある。しかしキヴ監督は、かつての恩師と同列に語られる段階にはまだないと強調。監督としての現時点での両者の獲得タイトル数には差があり、そうした比較には居心地の悪さを感じると認めた。

キヴ監督は「モウリーニョと比較されるのは、私には過分だ。気恥ずかしくなる。彼は偉大な人物で、私は始めたばかりだ。彼が勝ち取ったものの一部でも手にできれば、私は幸せな人間になれるし、今より幸せな監督になれるだろう」と語った。

広告 広告

スクデットを巡る戦い

インテルがセリエA優勝の圧倒的な本命とたびたび評される中、キヴ監督は、インテルが最高の力を発揮すれば本当にライバルはいないのかと問われた。指揮官はそうしたレッテルを好まないとし、期待を実際の結果につなげる道のりは困難に満ちていると示唆。リーグ最強という評判に頼るのではなく、ピッチ上で実力を証明し続けなければならないと考えている。

Related Topics

キヴ監督は「特定のレッテルは好きではない。インテルは圧倒的な優勝候補で、勝たなければならないと言うのは簡単すぎる。違う。インテルは近年ずっとしてきたことを、イタリアと欧州で残してきた結果と継続性を踏まえて続けなければならない。ただ、それを証明する必要がある。言葉を結果に変えるまでの道のりは長く、その境目は紙一重だ。1試合負ければ悲劇になり、その後2試合勝てば称賛される。その違いを私たちは皆見ている。バランスを見つける必要がある。クラブとして、私たちはしばらく前からそれを見つけている」と説明した。

今後の日程に集中

スクデット争いで最も恐れる相手を問われたキヴ監督は、気にすべきは自分たちのパフォーマンスだけだと譲らなかった。他チームを恐れるという考えを退け、首位を維持するために必要なチーム内の意欲に目を向けた。この姿勢で、年末に向けて試合が立て込む厳しい冬の時期を乗り切ることが期待される。

広告

キヴ監督は「誰も恐れていない。それは私の考え方にはない。自分たちに目を向け、何も無償では与えられないと理解した上で、一試合ごとに競争力を発揮しなければならない。常に自分たちの最高の姿を見せようとする必要がある」と述べた。さらに「中断前の状態から再開することを期待している。良いリズム、バランス、積極性、そして質だ。今週末から12月22日まで続く多くの試合で結果をつかみ、その連戦を戦い抜こうとするチームを期待している」と続けた。