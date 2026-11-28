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インテルのクリスティアン・キヴ監督が、ジェノア戦を前に語った。

キヴ監督はDAZNにこう語った。

「普段できていることに安定感と継続性を持たせなければならない。時折、気が緩む瞬間があるが、それは良くない。少し欠けていた継続性を手にしなければならない」

「今、FWは3人しかいない。ラウタロは途中出場で貢献してくれたし、彼がいてくれるのはうれしい。一方で、ピオの成長は素晴らしかった。これまで多くのことをしてくれたので、今夜は彼が休む番だ。攻撃陣の布陣を少し変えざるを得ない。今日はラウタロとテュラムを選んだが、火曜日には別の選択をするかもしれない」

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「ジョーンズは皆が待っている選手だ。今日は彼にとって良い機会になる。持てる技術と経験、そして何より、これまで少し足りなかった強度を存分に発揮してほしい。彼はイタリアのサッカーに慣れつつある。継続して練習に取り組んできたし、今日は彼の出番だ」

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さらにスカイスポーツには、こう付け加えた。

「ジェノア戦ではあらゆる面に気を配らなければならない。すべての面で準備を整える必要がある。アタランタ戦で取りこぼしただけに、もっと良いプレーをし、リーグ戦で安定感を示さなければならない」

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「スタンコヴィッチの起用は常に選択肢にあり、いずれ彼のプレーを見せることになる。今日はこの中盤を選んだ。選択肢は多く、試合やチームのバランス、我々がやりたいことに応じて選んでいる」