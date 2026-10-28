インテルのヴェネツィア戦選手採点：幸運に恵まれた敵地での勝利でカルロス・アウグストが輝く

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インテルはスタディオ・ピエル・ルイジ・ペンツォでヴェネツィアに苦戦の末、2-0で勝利し、セリエA首位を追い続けた。スタッツでは圧倒したものの、戦術面でも興味深い一戦で勝ち点3を手にするには、終盤の2つのオウンゴールが必要だった。

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インテルはスタディオ・ピエル・ルイジ・ペンツォで技術面の優位を示し、ボール保持率65％、パス成功数624本、パス成功率91％を記録した。しかし、クリスティアン・キヴ率いるチームはヴェネツィアの守備をなかなか崩せず、決定機を3度逃した。マルクス・テュラムやフェデリコ・ディマルコのシュートも、相手の必死の守備やフィニッシュの精度不足によって得点には至らなかった。戦術面ではカルロス・アウグストの前方への持ち運びとディマルコがもたらす幅を大いに生かしたものの、夜の大半を通じて先制点は奪えなかった。

均衡が破れたのは79分。ホームのヴェネツィアにとって不運な形で、マティアス・モレノがボールを自陣のゴールに入れてしまった。そのわずか3分後には、インテルが続けたCKからの攻撃の末、レドゥアン・ハルハルもオウンゴールを記録。ヴェネツィアのDFによる、この試合2度目のオウンゴールで勝負は決した。スコア上は快勝だが、17本のシュートで枠内はわずか2本。勝ち点3を手にしたとはいえ、決定力不足はキヴに課題を残した。

GK＆DF

イヴァン・プロヴェデル：7／10

シュートへの対応に追われ続ける試合ではなかったが、集中を切らさず重要なセーブを4度披露した。無得点という結果以上の得点期待値（xG）1.49を記録したヴェネツィアを相手に、無失点を守っている。配球も安定しており、インテルの高いパス成功率に貢献した。

ヤン・ビセック：6／10

前半は堅実にプレーし、ハーフタイムにマヌエル・アカンジと交代した。大きな問題に直面する場面は少なかった一方、ほかのDFほど前方へ効果的なパスは出せなかった。出場した45分間、相手の明確な決定機を抑えた3バックの一角として役割を果たした。

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アレッサンドロ・バストーニ：8／10

インテル守備陣のリーダーを務め、デュエルでの4勝を含め、チーム最多の11回の守備対応を記録した。3バックから中盤へ出ていくプレーでチームの高い最終ラインと前方での圧力を支え、ヴェネツィアを長時間にわたって押し込んだ。

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カルロス・アウグスト：8／10

3バックの左で起用され、この試合で最も影響力のあった選手と言っていい。103本のパスのうち95本を成功させ、決定機を2度演出した。CKからのヘディングが最終的にハルハルのオウンゴールにつながり、2点目にも関与している。

MF

アンディ・ディウフ：6／10

右サイドで精力的に動き、戦術面でも規律を保った。77分には遠距離からシュートを放ったが、枠を外れた。インテルが長く主導権を握るなか、主にチームの陣形を維持し、ボールを保持し直す役割に徹した。

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ピオトル・ジエリンスキ：7／10

中盤で攻撃の創造性を担い、24分には鋭い左足のシュートでGKを脅かした。ヴェネツィアの守備ライン間にたびたびスペースを見つけ、攻撃を前進させるなど、インテルの組み立てに欠かせない存在だった。

アレクサンダル・スタンコヴィッチ：6／10

27分には力強い右足のシュートを放ち、セーブされるなど、随所に質の高いプレーを見せた。中盤の最も低い位置で守備陣をカバーし、ハーフタイムに戦術的な理由からハカン・チャルハノールと交代した。

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ペタル・スチッチ：5／10

やや精彩を欠き、試合に十分な影響を与えられないまま、ハーフタイムにニコロ・バレッラと交代した。守備では懸命に働いたが、ヴェネツィアの低い位置に敷いた守備を崩すための創造性は見せられなかった。

フェデリコ・ディマルコ：7／10

いつもどおり左サイドで脅威となり続けた。13分の早い時間帯に放ったシュートはセーブされ、終盤のシュートもブロックされた。サイドからのボール供給はインテルの最も安定した攻撃手段であり、相手守備を広げるために必要な幅をもたらした。

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FW

マルクス・テュラム：6／10

非常に活発に動き、両チーム最多の4本のシュートを放ったが、フィニッシュはいつもの決定力を欠いた。後半にはシュートを2本ブロックされ、75分には至近距離からのヘディングを決められなかった。それでも、その動きは最終的にオウンゴールを誘発する圧力を生み出すうえで欠かせなかった。

アンジュ＝ヨアン・ボニー：5／10

悔しい一夜となった。35分には至近距離から左足で放ったシュートをセーブされ、大きなチャンスを逃した。その後もリズムをつかめず、攻撃に新たな活力を求めたインテルは65分にピオ・エスポジトを投入した。

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途中出場＆監督

マヌエル・アカンジ：7／10

ハーフタイムにビセックに代わって出場し、経験豊富な選手らしい落ち着きを最終ラインにもたらした。ポジショニングに優れ、後半はヴェネツィアが仕掛ける可能性のあったカウンターを封じた。

ニコロ・バレッラ：7／10

ハーフタイムから出場すると、すぐに中盤のプレーに勢いを加えた。67分のシュートはブロックされたが、絶え間ないプレスでインテルが後半も攻め続けることを支えた。

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ハカン・チャルハノール：8／10

トルコ代表MFは試合の流れを変えた。ハーフタイムから出場し、質の高いセットプレーのキックと視野を披露。79分にはモレノのオウンゴールにつながるシュートを放ち、勝利のきっかけをつくった。

ピオ・エスポジト：6／10

残り25分でボニーに代わって出場。ペナルティーエリア内でフィジカル面の存在感を示し、インテルがようやく均衡を破った時間帯にヴェネツィアのDFを引きつけた。

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ジェド・スペンス：評価なし

試合を締めくくるため、86分にテュラムと交代で出場した。採点に影響を与えるには出場時間が短すぎた。

クリスティアン・キヴ：7／10

インザーギがハーフタイムに行った3枚替えは大胆な戦術的判断であり、最終的に実を結んだ。前半に縦への推進力が不足していたことを見抜き、チャルハノールとバレッラの投入で流れを変えた。得点には幸運も伴ったが、その根底にはチームがかけ続けた圧力があった。