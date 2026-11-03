インテルに完敗も、フェイエノールトの選手は「楽しんだ」

タイス・クライエフェルトは火曜夜、チャンピオンズリーグデビューを果たした。しかし、インテル戦を良い思い出だけで振り返ることはできないだろう。フェイエノールトはデ・カイプで、明らかに格上だったイタリアのチームに0-3でなすすべなく敗れた。それでも若きDFは試合後、個人としての節目を迎えた誇りも感じていたと、ジッゴ・スポーツに語った。

インテル戦で先発出場したクライエフェルトにとって、大きな願いがかなった。「本当に子どもの頃からの夢です」と、DFは笑顔で語った。「小さい頃から毎週火曜と水曜にチャンピオンズリーグを見てきました。今、自分がここに立っているなんて、本当に素晴らしいです」

しかも、クライエフェルトにとって先発出場は驚きだった。インテル戦でスタメンに名を連ねるとは思っていなかったからだ。先発を予想していたかと問われると、「正直、思っていませんでした」と答えた。「昨日、監督に呼ばれたんです。予想外でしたが、もちろんすごくうれしかったです」

クライエフェルトは早速、大きな試練に直面した。マルクス・テュラムと対峙しなければならなかったからだ。「強いストライカーが相手だとは、もちろん分かっていました。でも、僕にできるのは競り合いに挑むことだけですし、それはできたと思います」とDFは語った。直接の対戦相手については、こう評した。「とても強く、非常に優れたストライカーです。でも、僕もそれなりに競り合えるので、いい勝負ができたと思います」

フランス人FWに対する自分の役割は明確だったと、クライエフェルトは言う。「1対1で封じることです」。インテルの2トップを相手に、チームメートとともに苦戦することは試合前から分かっていた。それでも、何より自分の競り合いに勝ちたかったという。

大差で敗れたものの、フェイエノールトが終始圧倒されているとは感じなかったという。「こういうチームが相手だと、とても難しいんです。自分たちとしては、しっかり試合に入れていると感じているのに」と説明した。「相手が何度か攻めてくると、そのまますぐにゴールを決められてしまうんです」

クライエフェルトによれば、ロッテルダムのチームにとって特に大きな問題となったのは、インテルの攻守の切り替えだった。「相手は本当に素早く攻めてきて、すぐにゴールを決めてしまうんです」と指摘した。失点に至った経緯については、まだ映像を見返していないため、多くは語ろうとしなかった。

痛い敗戦にもかかわらず、クライエフェルトはこの試合を前向きに振り返った。「楽しめました。だから、これからももっと経験したいです」と、DFは前向きな言葉で締めくくった。