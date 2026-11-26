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カルロス・アウグストに待望の知らせが届いた。かねてから契約延長と条件の見直しについて交渉していたインテルのブラジル人サイドバックは、クラブと合意に達した。クラブのオフィスで新契約に署名を済ませ、その内容も正式に発表された。

従来の契約は2028年6月30日までだった。クラブと、チームでも屈指の柔軟性を持つ重要な選手である元モンツァのカルロス・アウグストは、関係をさらに強固にするため、以前から話し合いを続けていた。税制上の優遇措置も受けているブラジル人選手は、長く求めていた昇給も実現させた。

クラブの発表：「FCインテルナツィオナーレ・ミラノは、カルロス・アウグスト・ゾポラト・ネヴェス選手との契約延長で合意したことを発表する。1999年生まれのブラジル人DFは、2031年6月30日までインテルでプレーする」

新契約での年俸：カルロス・アウグストのこれまでの年俸は220万ユーロで、契約は2028年6月30日に満了する予定だった。新契約ではボーナス込みで400万ユーロに達する。固定給も税引き後で約320万～350万ユーロに増えるが、税込みでは450万ユーロを少し上回る程度となり、成長令による優遇措置が引き続き適用される。

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カルロス・アウグストの今季：昨季はフェデリコ・ディマルコの躍進によってブラジル代表選手としての重要性が事実上かすんだが、カルロス・アウグストは2026-27シーズンをチームで最も大きなインパクトを与える選手としてスタートさせた。リーグ戦とチャンピオンズリーグで計14試合に出場し、4ゴール3アシストを記録。何より持ち前の柔軟性を発揮し、サイド全域を担うウイングバックとしても、バストーニに代わる、あるいはバストーニと並ぶ3バックの一角としてもプレーしている。

ほかの契約延長：元モンツァ選手との合意は、インテルが今後数週間でまとめる可能性のある契約の第一弾にすぎないとみられる。ハカン・チャルハノールとの新契約も以前から話し合われている。提示額と要求額にはまだ開きがあるものの、直近の会談で双方の距離はかなり縮まった。フェデリコ・ディマルコについては自動延長条項が発動されており、さらなる契約延長に向けて近く再び交渉の席に着くことも約束されている。一方、マルクス・テュラムとの契約延長は合意がさらに遠い。選手側の昇給要求とクラブ側の減額提示には大きな隔たりがある。