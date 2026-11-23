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ベルガモで迎えた日曜夜の混戦で、インテルのFWピオ・エスポジトはクラブの記録に名を刻みながらも、落胆を隠せなかった。若きストライカーは、伝説的なクリスティアン・ヴィエリ以来、クラブでハットトリックを達成した初のイタリア人選手となった。しかし、その活躍は守備の崩壊によってかすんでしまった。

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ベルガモでの激戦でインテルが失速

月曜夜、インテルがニューバランス・アリーナに乗り込んだ一戦は、現在の守備体制のもろさが露呈する厳しい戦いとなった。クリスティアン・キヴ率いるチームは何度もリードを奪いながら、ホームのアタランタに追いつかれ、最終的に 両チーム計8得点の劇的な引き分けで勝ち点1を分け合った 。試合の長い時間帯で主導権を握っていたように見えただけに、インテルにとっては苦い結果となった。

落胆したエスポジトは『スカイ・スポルト・イタリア』に「このような結果を説明するのは難しい。僕たちは最後まで試合を決定づけられず、何かがうまくいかなかった。結局、4失点した。守備だけの問題ではない。全員で細部を改善しなければならないし、腰を据えて直面した問題を分析する」と語った。

エスポジトがヴィエリ以来の記録

チームの結果は残念なものだったが、エスポジト個人はインテルの歴史に名を刻んだ。3得点を挙げ、ボボ・ヴィエリ以来、クラブでハットトリックを達成した初のイタリア人選手となった。決定力の高さを示したそのプレーは、彼が代表チームでも屈指の有望株と見なされる理由を物語る。ゴールへの鋭い嗅覚で、アタランタの最終ラインにほとんど息つく暇を与えなかった。

この節目について、ストライカーは冷静にこう振り返った。「素晴らしいことだけど、今日は素直に喜ぶのが難しい。勝ち点2を取り逃がしてしまったし、まず思うのは勝ち点3を持ち帰れなかったということだから。ピオの最高の姿が今で終わらず、日々さらに見せられることを願っている。そして何より、僕のゴールが勝利につながってほしい」

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安定した活躍を目指すFW

安定感を欠く時期にあるクラブにとって、エスポジトの台頭は数少ない明るい材料の一つだ。今季の得点数は伸び続けており、アルファジョ・シセやアントニオ・ライモンドらと並び、リーグで得点を重ねるイタリア人選手の一人となっている。ただ本人は、重圧のかかる場面でチームが守備を安定させられなければ、個人の評価に大きな意味はないと強調した。

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エスポジトはさらに「試合直後の今は、本当にうまく説明できない。僕たちは多くのチャンスを作り、攻撃にもよく絡めている。でも、リードを守り、このような試合で相手に再びチャンスを与えないようにしなければならない。日々、自分の最高の姿を見せ、ゴールでチームの勝利に貢献できればと思う」と話した。

重要なシュトゥットガルト戦へ切り替え

激闘の末の引き分けにより、インテルは現在リーグ首位のラツィオとの重要な勝ち点差を縮められず、勝ち点29の3位にとどまった。首位とはわずか勝ち点2差。一方、対戦相手のアタランタは勝ち点15で12位にいる。

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国内リーグでの悔しい勝ち点取りこぼしを切り替え、インテルは欧州での戦いに全力を注ぐ。今週水曜日には、手ごわいドイツのVfBシュトゥットガルトをホームに迎える重要な一戦が控えている。