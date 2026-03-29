インテルが優勝するか否かにかかわらず、ブックメーカーではチヴの残留確率は1.40倍と極めて高い

スクデット争いが再燃する中、クリスティアン・チブ監督の続投をめぐる議論も再燃している。数週間前までは続投が確実視されていたが、ダービーでの敗戦に加え、インテルがアタランタやフィオレンティーナと引き分けたことで、ナポリとミランが再び優勝争いに加わった。ルーマニア人監督の去就は、すでに手中に収めたかと思われたタイトルにかかっているが、そのタイトルは依然としてピッチ上で勝ち取らなければならない。 しかし、ブックメーカーの間ではこうした疑念は根付いていない。シサルでは、元DFであるチブがインテル監督の座に留まるオッズが1.40で提示されている。一方で、昨夏インテルと非常に近い関係にあり、コモでの素晴らしいシーズンを経てさらに注目を集めているセスク・ファブレガスの「影」が、7.50というオッズで依然として漂っている。 しかし、チブにとって朗報なのはセリエA優勝のオッズでもあり、Planetwin365ではインテルが依然として1.17のオッズで「ポールポジション」を維持している。





一方、マッシミリアーノ・アッレグリ監督のミラン残留については、ベッティングアナリストの間でも外部でも疑いの余地はなく、オッズは1.05となっている。リヴォルノ出身のこの指揮官は、ミランをセリエA優勝争いに復帰させることに成功しており、それだけでも大きな成果だ。もしそれが「ライバル」であるインテルを犠牲にして成し遂げられるなら、なおさらの喜びとなるだろう。 このシナリオのオッズは8.50倍となっている。これは、イタリア王者ナポリの監督続投のオッズと同じで、アントニオ・コンテの残留は、記者会見や物議を醸す発言のたびに謎めいた状況が続いている。 しかしブックメーカーは、昨年同様、最終的にはコンテが残留すると確信しており、彼が引き続きナポリのベンチに留まるオッズを1.25と見ている。その代替案として、オッズ12.00倍で挙げられているのが、オリンピック・マルセイユとの契約を解消したばかりのロベルト・デ・ゼルビだ。



