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フィオレンティーナとの手に汗握る一戦を2-1で制し、インテルがセリエA首位に浮上した。クリスティアン・キヴ監督は、エースストライカーのマルクス・テュラムに感嘆した。フランス人FWがアディショナルタイムの劇的な逆転劇を演出した後、キヴ監督はテュラムの目覚ましい成長を自身の手柄とはせず、冗談交じりにジネディーヌ・ジダンのおかげだと語った。

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テュラムが起点となり、終盤に驚異の逆転劇

テュラムは逆転劇の立役者となった。同点ゴールを決めた後、PKを獲得。そのPKをピオトル・ジエリンスキが98分に決めた。負傷したラウタロ・マルティネスを欠く中、テュラムは攻撃の中心を担った。インテルのキヴ監督は、試合終盤まで走り続けたストライカーの献身性と、フィジカル面での強さをすぐさま称賛。テュラムの最近の好調に影響を与えたものについては、フランス代表のレジェンド、ジネディーヌ・ジダンと過ごした時間にも触れ、冗談を交えた。

「私のおかげなのか、ジダンのおかげなのかは分からない。ラウタロがいない中、彼は責任を引き受けた。私は彼と3週間一緒にいて、彼は休養も取った。だから私のおかげなのか、ジダンのおかげなのか分からないと言ったんだ。彼は90分になっても全力で走り、すさまじい勢いでペナルティーエリアに入っていった」とキヴ監督は語った。Sky Sport Italiaが伝えている。

ジダンによる代表落選がテュラムの闘志に火をつける

ディディエ・デシャンがフランス代表を去った後、新監督として大幅な戦術改革に着手したジダンは、初招集のメンバーからテュラムを外した。しかし、この代表落選で勢いを失うどころか、FWはその悔しさをピッチ上での集中力に変え、クラブでのパフォーマンスを高めるための新たな原動力とした。

「今日もボローニャ戦でも、彼があのスピードで仕掛ければ、何かが起こる可能性がある。我々はうれしいよ。明日はチームが練習するが、彼には休みを与えた。彼もほかの選手たちも休ませる。なぜ彼がPKを蹴らなかったのか？ 我々には優れたキッカーがいる。彼は仲間のプレーを見るのを楽しんでいるし、我々にとって大きな力になる。代表に呼ばれなかったことが、彼にさらなるモチベーションを与えた」とキヴ監督は述べた。

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戦術的な変更が奏功

キヴ監督は、終盤のPKを、ファウルを受けた本人ではなくジエリンスキが蹴った判断についても語った。監督は、個人の評価よりもチーム全体の取り組みが重要だと強調した。「我々には優れたキッカーがいる。彼は仲間のプレーを見るのを楽しんでいるし、我々にとって大きな力になる。代表に呼ばれなかったことが、彼にさらなるモチベーションを与えた」と述べている。

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監督は、攻撃を強化するために若手のマッテオ・ラヴェッリを投入するなど、戦術的な交代についても説明。先発メンバーを選ぶ際に年齢は考慮せず、試合で必要なことや選手たちの消耗度を重視すると強調した。「メッザーラではエリア内を埋められなかったので、ストライカーを加えることにした。［ヘンリク・］ムヒタリアンもラヴェッリも、年齢は見ていない。チームに入るのは簡単ではないこともあるし、すべてが思い通りにいくわけではない。彼らは準備を整えておかなければならない」と付け加えた。

最後の笛まで信じ続けた

この勝利により、インテルはラツィオと勝ち点で並び、セリエAの首位争いにしっかりと踏みとどまった。キヴ監督は、過密日程で選手たちが疲れ切っていたものの、闘志によって乗り切ったと認めた。試合の序盤にリードを許すのは理想的ではないが、チームは挑戦を受け入れ続けるべきであり、終盤に逆転する傾向を「問題」として大げさに扱うべきではないとも語った。

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「体力が残っていなくても、組織的な相手に全力でぶつかった。我々は粘り強さを示した。3日ごとに試合をしているので、いつもそれが見えるわけではない。先に失点すると疑念が生じることもある。落ち込んだり、満足してしまったりせず、常に同じ勝利への意欲を持たなければならない。我々が先制してから負けることもあるだろう。しかし、そのときも大騒ぎすべきではない。今そうしていないのと同じようにね」と監督は締めくくった。







