インテルがテュラムとの契約更新を最優先すべき理由。だが、すでに前途多難：プレミアリーグ勢の脅威、減額オファー、撤廃すべき条項

共有 GOALをGoogleでフォロー

「…なしのインテルはあり得ない」という、チームに欠かせない選手の名前を当てはめる言い回しをご存じだろうか。今、インテルの歴史において、そこに入る名前は間違いなくマルクス・テュラムだ。

広告

フランス人FWは、インテルにとって幸いなことに重傷ではなく、代表ウィーク明けには復帰する。この1カ月の試合を通じて、チームで唯一、代えの利かない存在であることを示した。主将のラウタロ・マルティネス以上に。中盤の中心であるハカン・チャルハノールや、昨季のチーム最優秀選手フェデリコ・ディマルコ以上にだ。

契約満了が迫る - しかし今、インテルはフランス人の背番号9の将来を巡り、最初の岐路に立っている。契約満了日は2028年6月30日だ。そのため今季が終われば、現行契約は残り1年となる。ミラノ加入時に結んだこの契約には、クラブにとって大きな利点と大きなリスクの両方が含まれている。

チームで唯一の存在 - なぜ、クリスティアン・キヴが率いるチームで最も重要な選手がテュラムだと言えるのか。答えはまず数字にある。得点とアシストだけを見ても、6得点、4アシストで、いずれもチーム内トップだ。テュラムはインテルで、シュート試行数、決定機の数、xG（ゴール期待値）でもトップに立つ。さらに、ドリブル試行数はFWの中で最多、チーム全体ではディウフに次ぐ2位で、ドリブル成功率もFWの中でトップだ。

セリエA全体に目を向けても、テュラムはFWのドリブル成功率でトップ15に入り、xGではライモンド、バレラ、マレン、クルストヴィッチに次ぐ5位。シュート試行数ではマレン、マスタントゥオーノに次ぐ3位だ。さらに、デュエル勝利数でセリエAのトップ10に入り、チーム内では1位。空中戦の勝利数でもトップ10に入っている（こちらもチーム内1位）。基本的な統計には表れないが、縦への動きで相手の背後のスペースを突くプレーでも、インテルで最も効果的な選手だ。

広告 広告

現行契約の利点と欠点 - インテルは唯一無二の選手を抱えていると認識しており、本人や代理人らと契約更新について、まだ本格的ではないものの話し始めている。ただ、ここまで見てきたことに加え、契約解除条項の存在と成長令による優遇という2つの要素を考えれば、テュラムとの契約延長は優先事項となるべきだ。



テュラムはイタリア加入時に、2028年6月30日までの契約を結んだ。年俸は600万ユーロで、現在は廃止された「成長令」の優遇措置も適用されている。これにより、給与がクラブの会計に与える税引き前の負担は約1000万ユーロ「だけ」に抑えられている。一方、この契約には解除金「わずか」8500万ユーロの条項も盛り込まれており、毎年夏の7月15日まで有効だ（次の夏が最後となる）。

難航する契約更新 - インテルが選手の代理人らに最初に打診した際には、今のところ良い返事を得られなかった。クラブはフランス人FWの重要性を認めながらも、オークツリーが打ち出した新たなクラブ方針に沿って、この交渉でも強気の姿勢を取ろうとしている。テュラムも30歳を超えることになるため、提示された新契約は固定給を引き下げ、ボーナスを含めた総額で現在の600万ユーロから大きく離れないようにする内容だ。



さらに、新契約には解除条項を残す意向もない。一方、税制上の優遇も認識しているテュラムは、現在受け取っている額を下回る条件を受け入れるつもりはまったくない。ただし、契約期間がそれほど長くない提案なら受け入れる用意があり、例えば3年契約に延長オプションを付ける形が考えられる。

プレミアリーグから早くも関心 - こうした交渉での大きな隔たりを背景に、複数のクラブが動き始めている。契約更新で合意できなかった場合、インテルがテュラムの売却で移籍金を得られるのは、次の夏が最後になると見ているためだ。アーセナルとマンチェスター・ユナイテッドは以前から注意深く動向を追い、前線の補強にいつでも動ける構えだ。テュラムにとって現時点ではインテルとの合意が最優先だが、「ティクス」が今季終了までに合意に至らなければ、関心を示すのはこの2クラブだけではないだろう。