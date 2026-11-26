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インテルのクリスティアン・キヴ監督は、シュトゥットガルトとの重要なチャンピオンズリーグの一戦に勝利した後、ラウタロ・マルティネスが再び得点を挙げたことの重要性を強調した。厳しい時期を過ごしていたチームに対し、主将がすぐさま与えた影響を称えた。

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ラウタロがチームに勢いをもたらす

インテルは火曜夜、 堅実な戦いでシュトゥットガルトから待望の勝利を収め 、チャンピオンズリーグの上位8チームまで勝ち点1差に迫った。インテルにとって、待望の無失点と勝利を両立させた、ほぼ完璧な欧州での一夜となった。チーム全員が力を発揮したが、指揮官が最も喜んだのは、ピッチに入って間もなくラウタロがネットを揺らしたことだった。

「トロのゴール？ 美しさも技術も、すべてが詰まっていた。彼らは一流の選手たちだ。ラウタロはベンチもファンも、DFやMFも、みんなを喜ばせた」とキヴ監督は語った。『ガゼッタ・デロ・スポルト』が伝えている。

キヴ監督、ラウタロの得点がもたらす自信を歓迎

ベルガモでアタランタに痛い敗戦を喫した後、キヴ監督率いるチームは戦術的な規律と決定力を示して立て直した。ルカ・スチッチは低い位置でのプレーで好印象を残し、フランチェスコ・ピオ・エスポジトも好調を維持した。キヴ監督はマルティネスを高く評価。ストライカーとしての実力を疑ったことはないものの、この得点は欧州での過密日程を戦うチーム全体にとって、精神面で大きな後押しになると指摘した。

「5人目のストライカーがいないのかと聞かれると思っていた……。今は3人いて、みんな良い状態だ。ラウタロはベルガモでの一戦を経て、プレー時間を積むことができた」とキヴ監督は語った。「ストライカーにとって、得点は精神的な自信と自己肯定感につながる。彼には必要なかったとしてもだ。ピオとマルクスがピッチで見せたものにも満足している。彼らにはこの水準を維持してほしい。ただ、ストライカーはチームとしての喜びと個人としての喜びのためにプレーするものだと分かっている。彼らのコンディションには細心の注意を払わなければならない。試合は多く、彼らが必要だ。ボニーも早く戻ってきてほしい」

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再びセリエAに目を向ける

キヴ監督はすぐに国内での戦いへと目を向けた。ジェノアとのアウェー戦を控え、指揮官は冷静さを保つ必要性を強調。シーズンの高い目標を達成するため、勝利に浮かれず、敗戦に過度に落ち込むこともなく、目の前の試合に一つずつ取り組むべきだと訴えた。

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「ただ、今はジェノア戦が最優先だ。ドルトムント戦については後で考える。順位表の状況は分かっている。2連敗の後に立て直すことが重要だった。目標を目指すには、一試合ずつ考える必要がある。このチームは負けても大騒ぎせず、勝っても浮かれない」と語った。

選手層と負傷への懸念

勝利を喜ぶ雰囲気が広がる一方、主力DFアレッサンドロ・バストーニの状態はコーチングスタッフにとって懸念材料だ。イタリア代表DFは違和感を覚えて交代し、クラブは検査結果を待って問題の程度を見極める。年末の過密日程にはチーム全員の貢献が必要になるだけに、キヴ監督は軽症であることを願っている。

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バストーニの状態とチームの精神面について、キヴ監督は最後にこう語った。「彼は張りを感じた。明日、検査を受けなければならない。数日前から抱えていた問題で、それだけのようだ。目標を目指すには、一試合ずつ考えなければならない。このチームは負けても大騒ぎせず、勝っても浮かれない」