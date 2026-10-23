インスタグラムがバイエルン・ミュンヘンの逸材の将来を脅かす、コンパニが自軍の選手を擁護

バイエルン・ミュンヘンの若き翼、レナート・カールは、新シーズン開幕以降、明らかな調子の低下に苦しんでいる。昨季バイエルンで見せた際立ったパフォーマンスを取り戻すのに苦労しているのだ。

カールは今季、全大会で9試合に出場して1得点しか記録していない。昨季は40試合で9得点8アシストをマークしていた。

ドイツ紙「ビルト」によると、18歳のこの選手の調子の低下は、夏場に負った筋断裂だけが原因ではなく、ピッチ外での活動についても懸念が高まっているという。

同紙は、バイエルン・ミュンヘンのフロントがカールのSNS上での振る舞いに不満を抱いていると説明した。彼が豪華なライフスタイルや、インフルエンサーである恋人ゾエ・カピーリとの私生活の詳細を過度に発信しているとみているのだ。

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その結果、バイエルンはこの若手選手に対し、インスタグラムに費やす時間を減らし、ピッチ上でのパフォーマンスにより集中するよう警告を発した。それが本来の調子を取り戻す一助になることを期待してのことだ。

一方、バイエルン・ミュンヘンの監督ヴァンサン・コンパニは、カールが最高の状態に戻れるよう公の場で彼を支持し、不安を感じる理由は一切ないと強調した。

コンパニは次のように語った。「リズムと良いパフォーマンスは必ず戻ってくる。確かに昨季に見せたのと同じレベルは出せていないが、それは自然なことであり、受け入れられることだ。彼はこうしたことが起こり得ると理解しているし、我々が彼に対して忍耐強く接していることもよく分かっている」

監督はこう締めくくった。「我々がみな知っているレナート・カールを見せてくれる、ふさわしい瞬間が必ず訪れる。彼はまだ若い選手であり、いくつか負傷にも苦しんできた。彼の輝きは戻ってくる。私は彼のことを心配していない」