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ロレンツォ・インシーニェは、今も違いを生み出せる。43日間の離脱を経て、フラッタマッジョーレ出身のアタッカーがサンプドリアで再びプレー可能となり、ホームでのベネヴェント戦の勝敗を決めた。ルカ・ダンジェロ監督の信頼を得たナポリ出身のインシーニェは、ジェンナーロ・トゥティーノとともに先発出場し、サンプドリアの勝利に決定的な役割を果たした。

ヘディングでのゴールに、見事なアシスト。相手を圧倒する3-1の勝利で、すでにエンテッラとカッラレーゼを破っていたサンプドリアは、3連勝を飾った。新指揮官の下で一歩ずつ立て直しを進め、就任後の最初の5試合で勝ち点10を獲得している。そして今後は、イル・マニフィコの活躍も頼りにできる。インシーニェは新しいユニフォームで、ここまで6試合に出場して4ゴールを挙げている。

背番号10は試合後、こう語った。「ゴールにはたくさんの感情が伴った。僕らのゴール裏スタンドの前で、子どもたちと一緒だったからね。必要なゴールだったけれど、何よりうれしいのは、僕らに大きな力を与えてくれる勝ち点3だ。道のりは長い。地に足をつけて、このまま続けていかなければならない」

太ももの筋肉の負傷で5試合を欠場していたインシーニェが復帰し、さっそく存在感を示した。ペスカーラでの2度目の在籍を経て、短期間のうちに再びセリエBにはぜいたくな存在であることを証明。現在はプレーオフ圏まで勝ち点数差わずかのサンプドリアで、若いチームを背負っている。

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欧州王者となった経験を持つインシーニェは、このプロジェクトの中心にいる。100％の確信を持ち、違いを生み出したいという意欲を新たにしている。ピッチ脇の子どもたちのもとへ駆け寄る姿、サンプドリアを技術面と精神面で引っ張るリーダーシップ、そしてこれほどの名門をセリエAに復帰させる夢。今のロレンツォ・インシーニェがいれば、すべてが可能だ。