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イタリア人指揮官が注目の発言

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サウジアラビアのアル・ヒラルを率いるイタリア人指揮官シモーネ・インザーギ監督が、AFCチャンピオンズリーグエリート第5節で喫したウズベキスタンのネフチ・フェルガナとの2-2の引き分けについて語った。2点のリードを守れなかったことにチームは大きく落胆していると認める一方、今シーズンはすべての大会で優勝争いを繰り広げるというアル・ヒラルの野心も強調した。

インザーギ監督の発言は、この結果を受けてサポーターの怒りが広がるなかで飛び出した。アル・ヒラルはオリー・ワトキンスとガブリエウ・マルティネッリのゴールで2点をリードして前半を折り返し、勝ち点3を目前にしていたが、後半にウズベキスタンのチームに追いつかれた。

イタリア人指揮官は、アル・ヒラルのサポーターを喜ばせることが常にチームの目標だと述べ、こう説明した。「我々の目標は常にサポーターを喜ばせることであり、そのために毎日取り組んでいる。非常に競争の激しい大会であることはわかっているが、我々はアジアでも、サウジリーグでも、キングスカップでも最高の存在になることを目指している」

あわせて読みたい： 動画：ネフチの逆転劇、アル・ヒラルからアジアでの劇的勝利を奪う！

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さらにこう続けた。「我々はすべての大会で優勝を強く争う存在でありたい。もちろんAFCチャンピオンズリーグも含め、それぞれの大会がサポーターにとってどれほど重要かはよく理解している。優勝を争い、タイトルを勝ち取ることへの彼らの期待の大きさと強い思いもわかっている」

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インザーギ監督は、キャプテンのサレム・アル・ドサリがネフチ戦を欠場した件にも言及した。同選手はアジア年間最優秀選手の表彰式に出席したため3日間トレーニングを離れており、コーチングスタッフはウズベキスタンへの長距離移動に帯同させるよりも、リヤドに残してトレーニングプログラムを継続させることを選んだという。

アル・ヒラルの指揮官によると、この決定はチームの状況への対応と今後の試合に向けた準備の一環として、リヤドに残ったほかの3選手にも適用された。これにより、キャプテンがアジアの舞台での一戦を欠場した理由の一端が明らかになった。

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イタリア人指揮官は結果への不満を隠さず、この引き分けは自身にとってもコーチングスタッフにとっても納得のいくものではなく、チームは勝ち点3を持ち帰るつもりだったと強調した。その一方で対戦相手を称え、こう語った。「この引き分けには、個人としても、チームとしても、当然満足していない。敗戦の苦さを味わっている。相手が見せた激しさには祝福を送りたい」

また、アル・ヒラルはムテブ・アル・ハルビ、マルコス・レオナルド、サレム・アル・ドサリ、ブアブリという影響の大きい選手たちを欠いていたと指摘し、彼らがいれば試合中にさらなる打開策をチームにもたらせた可能性があるとの見方を示した。ただし、選手たちは多くの時間帯で良いパフォーマンスを見せたとも強調している。

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インザーギ監督は勝利を逃した展開についても説明した。アル・ヒラルは前半に2点以上を奪うことができたものの、試合を決めるチャンスを生かせなかった。その後、後半の立ち上がりにネフチに1点を返され、さらにオウンゴールで同点に追いつかれたという。

最後に、試合は激しくフィジカルな内容で、多くの競り合いがあったと強調した。相手はすべてのボールに対して戦い、アル・ヒラルに必要なスペースを与えなかったと指摘するとともに、リードを生かして勝利をつかめなかったことでチーム内には悔しさが広がっていると認めた。