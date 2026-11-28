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アル・ヒラルを率いるイタリア人指揮官シモーネ・インザーギ監督が、ロシュン・サウジリーグのアル・イテファク戦で選手たちが見せたプレーに満足感を示し、前半に停滞した理由を明かした。

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アル・ヒラルは本日土曜日、敵地でアル・イテファクと対戦し、3-1で勝利した 。ロシュン・サウジリーグ第13節として、ダンマームのEGOスタジアムで行われた一戦だった。

試合後の記者会見でのインザーギ監督のコメントを、サウジアラビア紙『アッシャルク・アルアウサト』が伝えている。「前後半を通して良いパフォーマンスを見せ、重要な勝利を収めて、この試合で勝ち点3を手にすることができた」

前半に停滞した理由について問われると、次のように答えた。「前半は良いリズムでプレーしていたが、相手も良かった」

さらに続けて「後半はアル・イテファクのリズムが落ちたところを突くことに取り組んだ。チームが見せたパフォーマンス、そして後半に2ゴールを挙げて勝利をつかんだことに満足している」と語った。

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またイタリア人指揮官は、来シーズンからロシュン・サウジリーグの外国人選手枠を拡大する検討が進められているとの一部報道にも言及した。

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インザーギ監督は「これはサウジアラビアサッカー連盟に関わる議論であり、この件でどのような決定が下されても受け入れる。ただ、我々には何人もの外国人選手がいる。最終的には、この件で決まったことは何であれ尊重する」と答えた。

インザーギ監督はまた、イングランド人FWオリー・ワトキンスの先制点をアシストし、同選手による3点目にも絡んだ右サイドバックのムハンマド・マフザリを称賛した。

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「ムハンマド・マフザリは重要な選手で、素晴らしいシーズンを送っている。我々にはハマド・アル・ヤミもいて、彼は昨シーズン際立っていたが、不運にも重傷を負って離脱してしまった」

アル・ヒラルの指揮官は最後に、主将サレム・アル・ドサリをはじめ、現在一部の選手が抱えている負傷についても語った。

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「サレム・アル・ドサリは足首を負傷し、メディカルスタッフが治療を決めた。彼は我々にとって重要な選手だ。今日はほかにも（ルベン・）ネヴェス、（シモン・）ブアブレ、（ナワフ・）アル・ハバシなど多くの欠場者がいた」

アル・ヒラルは前日の金曜日、サレム・アル・ドサリがアル・イテファク戦を欠場すると発表していた。同選手は足の関節に痛みを感じ、マジディヤ・スポーツセンターのメディカルクリニックを訪れていた。

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アル・ヒラルの主将は今シーズン開幕以降、わずか3試合の出場にとどまっている。うち2試合は途中出場で、先発はわずか1試合だ。これは、アメリカ、カナダ、メキシコで開催された2026年ワールドカップにサウジアラビア代表として出場した後に手術を受けたためで、得点も1ゴールのみとなっている。

アル・ドサリは前回のインターナショナルマッチウィーク前に膝を新たに負傷し、今月11月にカタールの首都ドーハで行われたサウジアラビア代表の合宿に参加できなかった。

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しかし「トルネード」ことアル・ドサリは、インターナショナルマッチウィーク明けの先週土曜日からアル・ヒラルの全体練習に復帰していた。ただ、先週月曜日に行われたAFCチャンピオンズリーグエリートのリーグステージ第5節、ウズベキスタンのネフチとの2-2の引き分けには出場しなかった。

負傷する前は、サレム・アル・ドサリがアル・イテファク戦のメンバーに名を連ねることは確実視されており、ゴールを決めれば歴史的な記録が待っていると伝える報道もあった。しかし、再び負傷により欠場することとなった。