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アル・ヒラルを率いるイタリア人指揮官シモーネ・インザーギ監督は、サウジ・ロシャンリーグ第13節、28日土曜日夜に行われるアル・イテファク戦の先発メンバーを発表した。アル・ヒラルにとっては連勝を伸ばし、首位にプレッシャーをかけるための新たな試金石となる一戦だ。

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アル・ヒラルはアウェイでアル・イテファクと対戦する。試合はカイロ時間午後4時20分、メッカ時間午後5時20分にキックオフ予定だ。インザーギ監督は主力の中心選手たちを起用し、モロッコ代表GKヤシン・ブヌを筆頭に、ガブリエウ・マルティネッリ、オリー・ワトキンス、クリセンシオ・サマーヴィルの攻撃陣を並べた。

イタリア人指揮官が選んだメンバーは以下の通りだ。

GK：ヤシン・ブヌ

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DF：モハメド・マフザリ、ハッサン・タンバクティ、カリドゥ・クリバリ、テオ・エルナンデス

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MF：モハメド・カンノ（主将）、セルゲイ・ミリンコヴィッチ＝サヴィッチ、サレム・アル・ダウサリ

FW：ガブリエウ・マルティネッリ、オリー・ワトキンス、クリセンシオ・サマーヴィル

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首位アル・カーディシーヤを追うアル・ヒラル、浮上を狙うアル・イテファク

この一戦は、ロシャンリーグの首位争いにおいてアル・ヒラルにとって大きな意味を持つ。アル・ヒラルは11試合を消化して勝ち点30の2位につけており、13試合で勝ち点31を積み上げた首位アル・カーディシーヤとの差はわずか1ポイントだ。

アル・イテファクに勝利すれば勝ち点は33に到達し、首位を奪取する絶好のチャンスとなる。しかもアル・カーディシーヤより消化試合が2つ少ないため、今後の首位争いで大きなアドバンテージを手にすることになる。

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一方のアル・イテファクは、12試合で勝ち点19の7位。ホームでの試合を生かし、優勝候補の一角を相手に好結果を収め、上位陣との差を縮めたい考えだ。

両チームの野心が試される重要な一戦となりそうだ。アル・ヒラルが首位へのプレッシャーを強めようとする一方、アル・イテファクはホームの地の利とサポーターの後押しを力に変え、アウェイチームの勢いを止めて順位を上げることを目指す。