シモーネ・インザーギ監督率いるアル・ヒラルが快進撃を続けている。難敵アル・イテファクの敵地で、元インテル指揮官のチームは3-1で勝利。セルゲイ・ミリンコヴィッチ＝サヴィッチも得点を挙げ、ワトキンスの2得点とともにスコアを伸ばした。
この勝利はリヤドのチームにとって重要だ。優勝を争う他の2チームも今節勝利した中、アル・ヒラルはサウジ・プロリーグの首位に返り咲いた。その2チームとは、レテギとラインデルスを擁するアル・カーディシーヤ、クリスティアーノ・ロナウドを擁するアル・ナスルだ。
インザーギ監督率いるチームは勝ち点を33に伸ばし、ライバル2チームに2ポイント差をつけた。さらに6連勝を達成。ミリンコヴィッチ＝サヴィッチらにとって大きな節目となり、2023-24シーズン以来となるリーグ優勝へ最有力候補となっている。当時クラブを優勝に導いたのはジョルジェ・ジェズス監督だった。
シーズンはまだ長いが、インテルでセリエAを制した元ラツィオ指揮官は、今季、これまで以上にサウジアラビアのリーグ制覇を狙っている。
Napoletano a Milano, sono un giornalista professionista dal 2020. A calciomercato.com dal 2022, ho lavorato anche in tv e in radio. Seguo tanti, mai troppi sport, specialmente quelli americani e, come Pietro Sermonti, vorrei che il mio epitaffio fosse: “Non tirò mai in porta con un compagno piazzato meglio di lui”. Oltre al football nostrano e internazionale, mi occupo anche di cronaca, attualità e cultura pop perché “chi sa solo di calcio, non sa niente di calcio”.