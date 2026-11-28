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サウジアラビアのアル・ヒラルのサポーターが、ロシュン・リーグのアル・イテファク戦で実況を務めたエジプト人実況アナウンサーのメドハト・シャラビに猛批判を浴びせた。

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アル・ヒラルは土曜日の午後、ダンマームのエゴ・スタジアムで行われたサウジ・ロシュン・リーグ第13節でアル・イテファクと敵地で対戦し、3-1で勝利した。

この試合では、エジプト人実況アナウンサーのメドハト・シャラビが登場した。サウジリーグを中継する「サマニヤ」で実況を担当し、具体的にはアプリの非加入者向けに配信される「SD」での放送だった。

シャラビの実況はアル・ヒラルのサポーターの怒りを買った。サポーターは、イタリア人指揮官シモーネ・インザーギ率いるチームがピッチで見せている低調なパフォーマンスに、彼の実況がさらに輪をかけて試合をひどくしたと受け止めた。

ハニ・アル・ダウードは「実況のメドハト・シャラビは、アル・ヒラルとアル・イテファクが見せた内容面のひどさに、さらにひどさを上乗せした。情報は正確ではなく、名前の発音も正しくない。サウジ人の実況者なら誰でも彼よりましだ」と投稿した。

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またムハンマド・アル・ウマイリは「サマニヤがエジプト人実況アナウンサーのメドハト・シャラビにアル・ヒラル対アル・イテファク戦の実況を任せたことには、驚きと不満を覚える」と書き込んだ。

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さらに「彼の経歴には最大限の敬意を払うが、代わりを務められる有能なサウジ人の実況者が一人もいないなどということがあり得るのか。仮に視聴者に加入させるための手段だとしても、それはマーケティングの失敗だ」と続けた。

ファハド・アル・ドゥライムは「想像してみてほしい。実況者のハンマード・アル・アンズィはクウェートリーグを実況し、ムハンマド・ガーズィ・サダカは必要とされず、才能ある若手のアブドゥルイラーフ・アル・アムリはプロリーグから姿を消している」と投稿した。

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そのうえで「そして82歳のメドハト・シャラビが、神よ彼に長寿と加護を、我々のリーグを実況している。これは深く検証する必要がある」と付け加えた。

ファハド・アル・ファーディルは「サマニヤの皆様、私はサウジ・ロシュン・リーグのアル・イテファク対アル・ヒラル戦を子どもたちと一緒に観ている」とコメントした。

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そして「アラブ人の実況者は（シャンカラ）や（ヤー・ハバル・アビヤド）といった言葉を繰り返した。子どもに、サッカーで（ハバル・アビヤド）とはどういう意味か、（シャンカラ）とは何かと聞かれた。我々サウジのチャンネルから説明はあるのだろうか」と疑問を投げかけた。

試合ではイングランド人FWオリー・ワトキンスが輝きを放ち、右サイドバックのムハンマド・マフザリの見事な働きを受けて、アル・ヒラルの1点目と3点目を決めた。

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先制点は29分、マフザリが送ったクロスにワトキンスが合わせ、正確なヘディングでゴールに流し込んだ。GKマレク・ロダークは防ぐことができなかった。

74分にはマフザリが再びクロスを供給。アル・イテファクのスコットランド人DFジャック・ヘンドリーが胸でGKに戻そうとしたが、ワトキンスがこのミスパスを見逃さず、巧みにネットを揺らした。

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ワトキンスは昨夏の移籍市場でアストン・ヴィラから加入して以来、アル・ヒラルで好調を維持している。このゴールで公式戦通算11得点目となり、内訳はサウジ・ロシュン・リーグで7得点、AFCチャンピオンズリーグエリートで4得点だ。

このイングランド人FWの役割は得点だけにとどまらず、さらに6アシストも記録している。13試合で17ゴールに関与しており、1試合平均1ゴール以上のペースとなっている。