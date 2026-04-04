インザジ：「協力関係は幸運だった…アル・ヒラルは苦戦している！」

アル・ヒラルのイタリア人監督、シモーネ・インザーギは、プロリーグ「ロシェン」第27節のタアウーン戦（2-2の引き分け）後、ファンの間で大きな議論を呼んだこの結果の背景や理由について、衝撃的なコメントを発表した。

この引き分けにより、アル・ヒラルの勝ち点は65となり、3位のアル・アハリと並んだ。残り7節を残し、首位アル・ナスルとは5ポイント差となっている。

インザーギ監督は試合後の記者会見で次のように述べた。「タアウーンは敗れるに値した。アル・ヒラルの方が優勢だったからだ。我々は多くのチャンスを作り出したが、それを十分に活かせなかった」。

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さらに彼は次のように付け加えた。「我々はミスによっていくつかの勝ち点を失ったことを認識しており、その改善に取り組んでいる。競争を続けるためには、さらに大きな努力を払わなければならない。」

引き分けが続いている理由とアル・ヒラルの苦戦について、インザギ監督は次のように語った。「シーズンを好調なスタートで切りたかったが、いくつかの中断があり、リズムを崩してしまった。また、過去の試合では怪我により数名の選手を欠くことになり、それが結果の低迷につながった」。

さらに、「チームには深刻な戦力不足がある。タアウーン戦は9人の選手が欠場するという緊急事態だったが、出場した選手たちは全力を尽くしてくれた」と締めくくった。