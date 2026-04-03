インザジ、アル・ヒラルの大混乱について自身の関与を否定…彼は何を語ったのか？

アル・ヒラルのイタリア人監督、シモーネ・インザーギは、明日土曜日に行われるロシェン・プロリーグ第27節のタアウーン戦に向けたチームの準備状況について語り、負傷者問題による課題はあるものの、出場可能な選手たちが求められるパフォーマンスを発揮できると確信していると述べた。

インザーギ監督は試合前の記者会見での発言で、右サイドバックのポジションに問題があることを指摘し、一部の選手が欠場する中、コーチ陣が代替策を模索していると説明した。「このポジションには問題があるが、出場可能な選手たちを頼りに、その解決に向けて絶えず取り組んでいる」と述べた。

また、ナセル・アル・ドスリのプレーを称賛し、負傷する前のクラブワールドカップで素晴らしいパフォーマンスを見せたことを強調。彼とハムド・アル・ヤミの早期復帰を願うとともに、両選手の不在がチームにとって大きな負担となっていると強調した。

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また、イタリア人監督は、過度な身体的負荷が選手たちの負傷の原因であるというメディアの批判に応える形で、負傷者問題について言及した。同監督は、クラブの医療スタッフが極めて効率的に活動していることを強調し、ナセルの負傷のように、トレーニング中の些細な接触後に突然発生したケースや、 また、ブワブリの負傷についても言及し、連戦によるプレッシャーが、ここ最近の負傷増加の一因である可能性を示唆した。

インザギ監督はさらに、国際試合の休止期間は常に代表選手たちに何らかの影響を与えると付け加え、ポルトガル代表のルーベン・ネヴェスが本日到着し、試合前にコンディションを評価すると説明した。また、チームは数名の選手を欠くことになるが、出場する選手たちは勝利のために全力を尽くすと強調した。

最後に、今シーズンのアル・ヒラルの野心を強調し、次のように語った。 「我々の目標は常にすべての大会で優勝を争うことであり、我々は依然として全戦線で戦っている唯一のチームだ。これまでの成果には満足しているが、今後の段階では、試合の過密日程の中で回復に注力し、努力を倍増させる必要がある。特にサウジ・リーグは世界で最も強力かつ重要なリーグの一つだからだ。」

アル・ヒラルは、首位アル・ナスルにわずか3ポイント差で、ロシェン・リーグの2位につけている。