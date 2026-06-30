インザジが見守る中、アル・ヒラルは新シーズンへどう準備しているのか？

アル・ヒラルは、現イタリア人監督のシモーネ・インザーギ氏が同席する中、2026-2027年シーズンの準備計画を策定した。

昨季はサウジアラビアリーグとAFCチャンピオンズリーグのタイトルを逃したため、来季もインザーギが監督を続けるか一部で報道されていた。

しかしクラブは、インザーギ監督率いるコーチングスタッフが新シーズンの準備計画を決定したと発表。同計画は来週土曜、首都リヤドで始まる。

チームはリヤドで10日ほど練習した後、7月15日にオーストリアへ移動し、第2段階に入る。

オーストリアでの海外合宿は2週間以上行い、8月3日に終了後、リヤドに戻る。

代表選手には追加の休息が与えられ、彼らは第1段階を欠席し、7月18日にオーストリア合宿に合流する。

代表組はサレム・アル・ドスリ、ハッサン・テンベクティ、ムタブ・アル・ハルビ、ナセル・アル・ドスリ、スルタン・マンデシュ、ムハンマド・クヌ、アリ・ラジャミ、さらにウルグアイ人FWダーウィン・ヌニェス。

アル・ヒラルは、2シーズンぶりとなるサウジアラビアリーグ制覇、2021年以来となるAFCチャンピオンズリーグ優勝、そして国王杯2連覇を目標に掲げている。