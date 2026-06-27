インザギが3つの要求を提示。ベンゼマがアル・ヒラルを悩ませる。

アル・ヒラルのシモーネ・インザーギ監督は、夏の移籍市場で戦術ニーズを経営陣に提示し、新シーズンのチーム構想を練り始めた。クラブは外国人選手、特にカリム・ベンゼマの去就を検討中だ。

サウジアラビア紙「アル・シャルク・アル・アウサト」によると、インザーギ監督は今夏、地元出身の右サイドバックとセンターバック、さらに来季の攻撃を牽引する新フォワードの獲得をクラブに要請した。

同紙によると、インザーギ監督は右サイドバックの補強を最優先している。一方、クラブ経営陣は移籍金の高騰や交渉情報の漏洩を避けるため、候補者の名前は非公開としている。

また、アリ・アル・ブライヒがスタッフから外れたため、アリ・ラジャミとハッサン・テンブクティに次ぐオプションとして、地元センターバックの補強も指示。守備陣の再構築を狙う。

外国人枠については、ポルトガル代表ジョアン・カンセロの去就がまだ決まっていない。クラブ内ではカンセロの評価が続いており、最終判断の前に外国人FW全体も精査している。

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同紙は、マルコム、ベンゼマ、ヌニェス、レオナルドら高年俸の外国籍FWを抱える前線陣について、クラブが最適化を検討中と伝えた。

現時点で退団が最も濃厚なのはマルコス・レオナルドで、カリム・ベンゼマの去就が最大の難題だ。経営陣はインザーギ監督の戦術に合わせて攻撃陣を再構築する最適解を探している。