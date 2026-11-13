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10代の逸材ラミン・ヤマルが復帰する見通しとなり、スペインとのネーションズリーグの大一番を控えるイングランド代表に大きな警鐘が鳴らされた。ルイス・デ・ラ・フエンテ監督率いるスペイン代表は木曜日、驚異的な無敗記録を43試合に伸ばした。イングランド代表を迎える一戦に向け、最大の武器であるヤマルの復帰を待っている。

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スペイン、快進撃続く

スペインは木曜日、プラハでチェコに2-0で快勝し、ネーションズリーグのグループA3で全勝を維持した。アトレティコ・マドリーに所属するアレックス・バエナとマルク・プビルのゴールにより、ルイス・デ・ラ・フエンテ監督率いるチームは今大会5戦全勝とした。

この結果、ワールドカップ王者の無敗記録も43試合に伸びた。最後に敗れたのは2024年3月のコロンビア戦で、今週末に対戦するイングランドを待ち受ける課題の大きさを物語っている。

デ・ラ・フエンテ監督、負傷者の復帰に朗報

バルセロナの逸材ヤマルは膝の痛みによりプラハ遠征を欠場。今季、クラブと代表を通じて初めて試合を欠場した。木曜日の試合まで、10代のヤマルは20試合連続で先発し、驚異的な17ゴール13アシストを記録していた。

しかし、スペイン代表のデ・ラ・フエンテ監督は、ヤマルがマドリードでの試合に出場できる状態にあると確認した。復帰するレアル・ソシエダのFWミケル・オヤルサバルも出場可能だという。

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「良いニュースがある」と、デ・ラ・フエンテ監督はプラハでの勝利後に語った。「ラミン・ヤマルは今、調子が良く、［金曜日に］チームに合流することを本当に楽しみにしている。

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「ミケルも良くなっている。一人は正午ごろ、もう一人は少し遅れて到着するが、二人とも［イングランド戦には］我々と一緒にいる」

マドリードで首位を懸けた一戦

スペインがプラハで勝ち点3を獲得する一方、イングランドはクロアチアに2-1で勝利。ウェンブリーでのこの結果を受け、イングランドはグループA3でスペインと勝ち点3差となった。

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両チームはすでにネーションズリーグ準々決勝進出を決めている。それでも、日曜日にアトレティコ・マドリーの本拠地メトロポリターノで行われる一戦で、どちらがグループ首位で勝ち上がるかが決まる。

白熱した一戦を予想するデ・ラ・フエンテ監督は、こう続けた。「［この試合は］世界最高峰の代表チーム同士の戦いを見る機会になる。我々はこの勢いを今後も保ち、この連続無敗記録を伸ばしたい。ただ、試合を重ねるたびに敗戦は近づく。それが現実だが、我々は満足しているし、自分たちが成し遂げていることの価値を感じている」

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イングランドを待つ大きな試練

イングランドは、代表戦でおそらく最も厳しい試練に臨むと知りながら、スペインの首都へ向かう。43試合連続無敗の記録を止めるには、非の打ちどころのないパフォーマンスが必要だ。すでに強力なスペインの攻撃陣にヤマルが復帰するとなれば、なおさらだ。

日曜日の結果によって、今後の決勝トーナメントのシード順が決まる。スペインから首位を奪えば、イングランドにとって自らの意気込みを示す大きな結果となる。一方、果たせなければ、国際舞台におけるスペインの現在の優位性が改めて浮き彫りになるだけだ。