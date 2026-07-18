イングランド、フランスとの狂乱の10得点劇の末に3位を獲得

土曜日の3位決定戦で、フランスはイングランドに4－6で敗れた。前半は0－4とリードされたが、後半は得点を重ねて巻き返した。それでも3位はイングランドのものとなった。

フランスはウスマン・デンベレがベンチスタート。イングランドはジュード・ベリンガム、ハリー・ケイン、アンソニー・ゴードンが控えに回った。トーマス・トゥヘル監督率いるチームは理想的な滑り出しを見せ、デクラン・ライスが開始3分でペナルティエリア外から先制点を奪った。

イングランドは勢いづき、ラッシュフォードの至近距離シュートはフランス守備に阻まれた。 フランスも反撃し、ライアン・シェルキが初めてヘンダーソンにシュートを放った。それでもイングランドは攻勢を強め、ブカヨ・サカの追加点がオフサイドで取り消された。

しかし直後、ライスの絶妙なCKをコンサが右隅に頭で叩き込み0－2。フランスは水分補給タイムを待ちわびるほど体力を消耗していた。後半開始早々、ムバッペはヘンダーソンをかわしたが、ゲヒがゴールライン上でクリア。 オフサイドの旗が上がったが誤審だった。

30分過ぎ、マイク・マイニャンはラッシュフォードの強烈なシュートを拳でブロック。その後も一進一退が続く。ムバッペはヘンダーソンに阻まれた。ラッシュフォードのパスを受けたサカがネットを揺らし0－3。フランスの守備は再び崩された。 ハーフタイム直前、サカが0－4とした。

フランスはロッカールームから飛び出し、ムバッペがすぐに1-4とした。 このゴールでメッシの通算9得点となり、1点差をつけた。フランスは攻勢を強め、ラビオのシュートはわずかに枠を外れた。54分、バルコラが至近距離から3点目を奪取。イングランドは防戦一方となり、デンベレのシュートはヘンダーソンに阻まれ、オリゼのシュートもわずかに外れた。

ムバッペが右隅に3－4を決め、試合に再び緊張感が生まれた。通算22ゴールでメッシ（21ゴール）を抜き、得点王に躍り出た。 ベリンガムは終盤に投入され前線を活性化させたが、決定機を逃した。オリゼのシュートがわずかに外れると、フランスサポーターは絶望の表情を浮かべた。

4－4にはならず、87分にはスペンスがPKを獲得し、サカがハットトリックを達成。フランスはデンベレの4－5で粘ったが、終了間際にベリンガムが4－6とし、試合を締めくくった。