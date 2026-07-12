イングランド戦敗退後、ハーランドは「この代表チームがワールドカップで優勝することを願っている」と語った。

ノルウェー代表のエルリング・ハーランドは、2026年北米W杯での自国代表の活躍が「世界のサッカー地図」にノルウェーを刻んだと語った。 土曜、マイアミでの準々決勝でイングランドに2－1で延長敗退した直後の発言だ。

試合後のミックスゾーンでは、イングランドの堅い守りに阻まれ大会7得点で止まったハーランドが「イングランドには負けたが、力強く誇りある試合ができた」と語った。

マンチェスター・シティのストライカーはさらに「判定が違えば結果は変わっていたかもしれない。だがこのレベルでは、勝敗を分けるのは小さな細部だ」と語った。

ハーランドは誇らしげに続けた。「良いパフォーマンスは大切だし、準々決勝でブラジルに2－1で勝った歴史的勝利も素晴らしい。 それでも、ノルウェーをサッカー地図に載せたこの経験こそ、私にとって最も響き、誇りを感じる」と語り、同国がW杯で初めて準々決勝に進んだ歴史的快挙に触れた。

26歳のノルウェー代表は将来への期待を語り、「この世代には大きな可能性があり、次の欧州選手権やワールドカップに向けて持続可能なチームを築きたい」と結んだ。

この歴史的快進撃についてハーランドは「この道のりはノルウェー全体を変え、私自身も変えた。忘れられない経験だ」と語った。

自国が敗退した後、どの代表を応援するか問われたハーランドは、笑顔でこう語った。「もちろん、イングランドが成功を収め、大会で遠くまで進めることを心から願っている。 子供の頃、ノルウェー代表のユニフォームより先にイングランド代表のユニフォームを持っていた」と語り、イングランドサッカーへの愛着を示した。