イングランド戦を前にスペイン代表に新たな痛手

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イングランドとの注目の一戦を前に、スペイン代表に新たな痛手が走った。アレックス・グリマルドが発熱のためラス・ロサスでのチームキャンプを離脱し、ルイス・デ・ラ・フエンテ監督の次戦における構想から外れることとなった。

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スペインサッカー連盟は、この左サイドバックをメンバーから外すことを発表し、チームメートとのトレーニング継続が困難になったため、インフルエンザからの休養と回復に向けて帰宅させたと明らかにした。

スペイン連盟は、グリマルドが代表に合流していた期間中に病気の症状が現れたことを受け、土曜日にキャンプを離れたと説明。コーチングスタッフは彼の健康状態を考慮し、グループに残さないことを決定した。

この決定はイングランド戦を前に下されたもので、デ・ラ・フエンテは左サイドバックの選択肢の一つを失い、すでにメンバーに含まれている選手たちに頼らざるを得なくなった。

このバイエル・レバークーゼンの選手は、健康状態を理由に監督のルイス・デ・ラ・フエンテからトレーニングの中断を指示され、直近のトレーニングセッションを最後までこなすことができなかった。

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その後、選手は代表チームの医療スタッフによる診断を受け、スタッフが状態を観察した上で、キャンプを離れて帰宅し、チームトレーニングから離れて休養と回復に専念するという最終決定が下された。

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彼の不在を補う点について、デ・ラ・フエンテは新たな選手を招集することはせず、代表は現在のメンバーで準備を続ける。

各種情報によれば、グリマルドの不在と新たな代役の招集がない中、マルク・ククレジャがイングランド戦のスターティングメンバーで左サイドバックを務める最有力候補となっている。