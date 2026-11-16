イングランド戦の敗戦が勝利に変わる：スペイン代表のロッカールームで何が起きたのか？

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イングランドに敗れたことは、スペイン代表にとって歴史的な無敗記録の終焉というだけでなく、チームの真価と衝撃を乗り越える力が問われる本当の試練となった。ラ・ロハを率いるルイス・デ・ラ・フエンテ監督は、この試練に対し、単に責任を追及したり失望を表したりするのとはまったく異なる方法で向き合うことを決めた。

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メトロポリターノでイングランド代表に敗れた後、デ・ラ・フエンテ監督はロッカールームが悲しみに支配されることを良しとせず、敗戦を新たな出発点に変える道を選んだ。そのために用いたのが、楽観的な言葉に満ち、選手たちが近年成し遂げてきた功績を思い出させるスピーチだった。

試合後のスペイン代表のロッカールームで何があったのか、その詳細を明らかにしたのはスペイン紙『スポルト』だ。同紙によると、指揮官は43試合連続無敗の記録が途絶えた後も悲しみに屈することを望まず、選手たちに自信を取り戻させ、彼らが成し遂げたことの価値を改めて認識させようとしたという。

抱擁と特別なメッセージ：デ・ラ・フエンテはどう振る舞ったのか？

『スポルト』によると、デ・ラ・フエンテはロッカールームへと続く通路で選手たちを抱きしめ、その後ロッカールーム内で率直な言葉をかけた。そこに込められたメッセージは明快だった。「悲しむな」。

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スペイン人指揮官は、敗戦の衝撃が選手たちに重くのしかかっていることを理解していた。長きにわたって勝利を重ね、敗北から遠ざかってきたこのグループは、スペイン代表のユニフォームを着て国際試合を落胆とともに終えることに慣れていなかったからだ。

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そのためデ・ラ・フエンテは、単に結果を乗り越えるよう求めるだけでなく、容易には到達できない並外れた実績を拠り所に、彼らがすでに成し遂げたことを思い出させた。

「君たちが成し遂げたことは歴史的だ。もう一度それを再現できるか見てみよう」。代表が築いた43試合無敗という記録を指してこう語ると、さらに手にしてきた主要タイトルにも言及した。「君たちはネーションズリーグ、ワールドカップ、そしてユーロを制したんだ」。

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ラミン・ヤマル：この才能を擁することは特権

デ・ラ・フエンテはスペイン代表が擁する戦力への誇りを示し、ラミン・ヤマルの存在がチームにとって大きな特権であると強調した。

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「ラミン・ヤマルやほかの選手たちがいることは特権だ」と語った指揮官は、選手たちへの誇りを表し、感謝の意を示すにとどめた。

スペイン代表にとって痛い敗戦だったが、デ・ラ・フエンテはこれを前向きに受け止めた。選手たちが精神的なダメージを抱えたまま合宿を離れ、所属クラブへ戻ることのないようにするためだ。

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試合が絶え間なく続く中、今回の合宿は容易なものではなかった。選手たちは、UEFAチャンピオンズリーグと、こちらも熾烈な争いが繰り広げられているスペイン国内の大会による過密日程の影響を受けていた。

スペイン代表はチェコに勝利したものの、フィジカル面でベストの状態にはなく、メトロポリターノでのイングランド戦でも同様だった。

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一方で、無敗記録が途切れたことで、スペイン代表は記録を守り続けるという重荷から解放された。この並外れた記録を守り続ける必要がなくなったことで、今後の試合ではより伸び伸びとプレーできるかもしれない。

それでもスペイン代表がワールドカップ王者であることに変わりはなく、来る3月からの白星奪還に向けて大きなモチベーションを抱くことになるだろう。

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この選手たちは十分な自信を備えており、UEFAネーションズリーグ準々決勝の戦いでそれを証明することができるはずだ。

複数の代表選手は、次なる挑戦がモチベーションになると語っている。彼らは2023年にオランダで手にしたタイトルを奪還し、その上でユーロ2028予選に臨みたいと考えている。