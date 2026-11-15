イングランド戦のスペイン代表選手採点：ラミン・ヤマルが反撃をけん引も、イングランドがマドリードで首位を奪取

共有 GOALをGoogleでフォロー

スペインはリヤド・エア・メトロポリターノでイングランドに2-3で敗れ、ネーションズリーグのグループA3で得失点差により首位の座を失うとともに、43試合連続無敗の記録も途絶えた。

広告

世界王者であり欧州王者でもあるスペインは、引き分けでも首位で終えることができた。しかし前半はトーマス・トゥヘル監督率いるイングランドが優勢。高い位置からプレスをかけ、スペインに枠内シュートを1本も許さなかった。パウ・クバルシがペナルティーエリア内でハリー・ケインを倒すと、イングランド主将が前半アディショナルタイムにPKを決めた。

後半開始直後、スペインの状況はさらに悪化した。53分にエズリ・コンサがデクラン・ライスのCKを頭で押し込み、その4分後にはベン・ホワイトが3点目を追加。スペインはボール保持率64％、シュート23本で試合を終えたものの、3点を追う展開となった。

反撃のきっかけをつくったのはラミン・ヤマルだった。63分にエリオット・アンダーソンに引っ張られ、イングランドのMFは退場処分に。2分後、ミケル・オヤルサバルがPKを決めた。さらに75分にはヤマルのお膳立てから途中出場のニコ・ウィリアムズが2点目を奪う。スペインは終盤、ジェームズ・トラッフォードの守るゴールに猛攻を仕掛けたが、イングランドのGKが守り抜いた。

リヤド・エア・メトロポリターノでのスペイン選手採点は以下の通り。

広告 広告

GK・DF

ウナイ・シモン（6/10）：開始1分にジュード・ベリンガムの至近距離からのシュートを防ぎ、前半には同選手のヘディングもセーブした。3失点はいずれも防ぎようがなかった。

Related Topics

マルク・プビル（6/10）：右サイドバックで先発したが、存在感を示す間もほとんどないまま、21分に負傷交代を強いられた。

パウ・クバルシ（5/10）：41分にケインを倒し、均衡を破るPKを与えた。ハーフタイムにディーン・ハイセンと交代した。

広告

アイメリク・ラポルテ（6/10）：ハーフタイムを挟む12分間にスペインが3失点を喫する崩れを食い止められなかった。72分にはCKから得点に迫り、90分には自らのシュートのこぼれ球を押し込もうとしたが、トラッフォードの見事な指先でのセーブに阻まれ、同点弾とはならなかった。

マルク・ククレジャ（6/10）：50分、モーガン・ロジャーズのペナルティーエリアへ向かう突破を止めて警告を受けた。その後も前に出続け、80分には相手に当たってコースが変わったクロスがニアポスト際に向かい、トラッフォードにセーブを強いた。

広告

MF

マルティン・スビメンディ（6/10）：スペインがボールを保持する中、中盤の底でパスを回したが、前半にイングランドのプレスがホームチームを揺さぶるのを止められなかった。72分に負傷交代を強いられた。

ファビアン・ルイス（7/10）：ボールを保持するスペインの攻撃を支えたが、イングランドのハイプレスを前にスペースを見つけるのには苦労した。前半終了の笛が鳴るとホワイトと小競り合いになり、ハーフタイムに交代した3選手の一人となった。

広告

ミケル・メリーノ（6/10）：目立たない一夜だった。35分にヤマルのシュートをお膳立てし、その4分後には自身のシュートがブロックされたが、ハーフタイムにフェルミン・ロペスと交代した。

アレックス・バエナ（7/10）：90分間プレーし、イングランドの守備を崩そうと試み続けた。クロスやパスからペドロ・ポロ、ウィリアムズ、ヤマルにチャンスをつくった一方、68分にはシミュレーションで警告を受けた。

広告

FW

ラミン・ヤマル（8/10）：スペインで群を抜いて危険な攻撃の起点となり、ルイス・ホールを絶えず苦しめた。アンダーソンの退場につながるPKを獲得し、ウィリアムズの得点をアシスト。最後までトラッフォードを脅かし続けた。57分には異議で警告を受けている。

ミケル・オヤルサバル（7/10）：前半は孤立する場面が多く、オフサイドにもかかった。それでもPKでは落ち着いてトラッフォードの逆を突いた。72分にはCKからラポルテのチャンスも演出した。

広告

途中出場選手・監督

ペドロ・ポロ（6/10）：負傷したプビルに代わって早い時間帯に出場し、たびたび攻め上がった。しかし、ヘディングでの好機を2度逃し、遠距離からのシュートも枠を越えた。ファウルも4回犯した。

ディーン・ハイセン（6/10）：ハーフタイムにクバルシに代わって出場。イングランドが4分間で2得点した際もピッチにいたが、試合の流れがスペインに傾くにつれて落ち着きを見せた。

広告

フェルミン・ロペス（6/10）：ハーフタイムにメリーノと交代し、ペナルティーエリア内に入り続けた。4本のシュートを放ち、72分と90分にはトラッフォードにセーブを強いた。

ペドリ（7/10）：ハーフタイムにルイスに代わって出場し、試合のテンポを変えた。狭いスペースでのターンとヤマルとの連係がスペインの後半の主導権につながり、アディショナルタイムにはトラッフォードに最後のセーブを強いた。

広告

ニコ・ウィリアムズ（7/10）：72分に投入されると、その3分後にカウンターからヤマルのクロスを受け、ポストの内側に当ててゴールを決めた。84分にはホワイトの土壇場のブロックに阻まれ、2点目は奪えなかった。

ルイス・デ・ラ・フエンテ（5/10）：先発メンバーは前半に圧倒され、ハーフタイムまでトラッフォードを脅かせなかった。ハーフタイムの3選手同時交代とウィリアムズの投入が反撃を呼んだが、最初の1時間で負った痛手を覆すには至らなかった。