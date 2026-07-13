アルゼンチン代表のスカローニ監督は、2026年W杯準決勝イングランド戦へ向け、本日カンザスシティで実施した練習でリオネル・メッシら主力に完全休養を与えた。

アルゼンチンのテレビ局「TYC」によると、練習に参加したのは控え選手とスイス戦で途中出場した選手のみで、主力はスタンドから観戦した。

スカローニ監督は「今は回復が最優先」と語り、決勝進出を決めた後の記者会見で体力回復の重要性を強調した。

医療スタッフの監督下でトレーニングを行ったのはニコラス・ゴンサレスのみで、彼は左足首の打撲でまだ痛みがある。数分間脚を伸ばすストレッチを行った後、軽いトレーニングに戻った。

医療スタッフは、延長戦で途中交代したロメロとパレデスは疲労と軽度の打撲で、大きな怪我はないと説明した。

ディフェンスではニコラス・オタメンディがロメロに代わって出場し、パレディスは片足を引きずりながらピッチを去り、ホセ・ロペスが代わって出場したが、医療検査の結果、深刻な怪我はないことが確認された。

チームは当初の予定通り月曜朝までカンザスシティに残り、午前中にトレーニング後にアトランタへ移動する。

火曜にはアトランタで初練習を行い、メルセデス・ベンツ・スタジアムでスカローニ監督が会見する。決勝進出を懸けた一戦の前日だ。