イングランド代表のトーマス・トゥヘル監督は、ワールドカップ準決勝進出を決めたノルウェー戦（2-1）の試合内容に不満を示した。ITVの取材に「我々は運が良かった」と語った。2得点を挙げたジュード・ベリンガムは、この発言にほとんど反応しなかった。

イングランドは試合の大半で苦戦し、エルリング・ブラウト・ハーランドを封じたものの、アンドレアス・シェルデルップに先制を許した。

その後、物議を醸した同点弾で追いつくと、延長戦ではノルウェーGKナイランドのミスをベリンガムが突き決勝点。イングランドは終始劣勢で、運に助けられた場面も多かった。

「今日は自分たちで状況を非常に、非常に難しくしてしまった」とトゥヘル監督は語った。「結果は素晴らしい。準決勝に進出した。最高だ。しかし、パフォーマンスには満足していない。あらゆる面でだ。」

「意欲はあったが、雑なプレーや戦術ミス、スピード不足で状況を難しくした。一貫性がなく、運が味方した。」

「チームは改善する必要がある。今は祝う時だ。すべてを受け止め、次のパフォーマンスに向けて準備する。」

ただし、苦戦の原因を「メンタル不足」とする指摘には首を傾げた。「メンタル？！」と代表監督は驚いた。

「勝ち進めたのはメンタリティのおかげだ。今さら何の話だ？ これはメンタリティそのものだ。問題なのはメンタリティではない。」

「それを瓶に詰めて売れるだろう。なぜメンタリティの話をする？問題は我々のプレーの質だ。もっと良いプレーをしなければならない」とトゥヘルは語った。

一方、ベリンガムは監督の言葉にほとんど反応せず、試合後のインタビューで「ああ、どうでもいいよ」と語った。

「厳しい試合だった。全員が重圧を感じた。選手たちの献身は評価する」

試合後、マイアミのハードロック・スタジアムで開かれた記者会見でベリンガムは、フロリダの暑さを例に挙げ「彼はあの状況でプレーする難しさを理解していないのではないか」と語った。

「アーリング・ハーランド、マルティン・オーデガード、アントニオ・ヌサ、アレクサンダー・ソルロートのような選手を相手に……楽な試合ではなかった。前向きな雰囲気を保ち、準決勝でもその姿勢を貫くべきだ。」

「チームメイトを称賛してもしきれない。いつも美しいサッカーや1000本のパスで勝てるわけではない。時には泥臭い勝ち方も必要で、今日もそれをやった」と誠実なベリンガムは語った。