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ハリー・ケインはイングランド代表最多記録となる126試合目の出場を決勝ゴールで飾った。しかし、戦術面で最も重要な貢献は、PKを決めるずっと前にあった。主将は低い位置に下がって前方へ走り込む選手を見つけ、モーガン・ロジャーズの先制点につながる攻撃を起点となって作った。イングランドはウェンブリーでクロアチアを2-1で下し、ネーションズリーグ準々決勝進出を決めた。

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トーマス・トゥヘル監督率いるチームは、これで4連勝。日曜日にはマドリードに乗り込み、世界王者スペインに勝てばグループA3の首位に立つ。クロアチアは史上初の4連敗を喫し、今度はホームでのチェコ戦でリーグA残留を守らなければならない。

イングランドは試合をコントロールしたが、相手を突き放すには至らなかった。ホームのイングランドはボール保持率54％、シュート数15対13、ゴール期待値（xG）2.81対1.22で上回った。ただし、イングランドのxGのうち0.79はPKによるものだ。枠内シュートはクロアチアが5対4で上回り、同国の好機はいずれも後半に訪れた。

イングランドの戦術的布陣

トゥヘル監督はチェコ戦勝利から先発を3人変更し、デクラン・ライス、ダン・バーン、アンソニー・ゴードンが復帰。4-2-3-1で臨んだ。マルク・グエイとエズリ・コンサが負傷する中、最終ラインはトレント・アレクサンダー＝アーノルドとルイス・ホールの間で、ジャレル・クアンサーがバーンとセンターバックを組んだ。中盤にはライスとエリオット・アンダーソンが入り、その前にロジャーズ、ジュード・ベリンガム、ゴードンが並び、ケインが最前線に立った。

イングランドの前線の6人は、決まった位置にとどまるのではなく、アタッキングサードで自由にポジションを入れ替えた。狙いはクロアチアの守備陣の背後へ浮き球を送り、走り込む選手に攻めさせることだった。前半、イングランドはロングボール20本のうち16本を味方につなぎ、その送り手はケインであることが多かった。11分には自陣深くから左のホールへ斜めの展開を見せ、24分には再び下がって、ファーポストのベリンガムへ浮き球のパスを送った。ベリンガムがゴールエリアを横切るようにボールを送り、ヨシュコ・グヴァルディオルがクリアし損ねると、ロジャーズが押し込み、ドミニク・リヴァコヴィッチを破った。

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アレクサンダー＝アーノルドには、右サイドバックから積極的に前へ出る自由が与えられていた。守備時はサイドバックとしてプレーしながら、ボールを持つと右サイドからの攻撃をたびたび生み出した。20分にはファーポストのロジャーズへクロスを送り、18分と40分にはペナルティーエリア際からシュートを放った。イングランドの攻撃は両サイドにほぼ均等に分かれ、左では29分にホールとゴードンが連係。55分のゴードンのシュートにつながる場面でも、両者が絡んだ。

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この試合で際立っていたのはロジャーズだ。得点に加え、16分にはアンダーソン、35分と55分にはベリンガムのシュートをお膳立てした。先制点の少し前にはゴールライン際まで進んで折り返し、クロアチアにブロックされた。51分にはライスを抜け出させて折り返しにつなげ、ケインが押し込むだけに見えたが、ヨシプ・スタニシッチが阻んだ。ロジャーズにとって、公式戦でのウェンブリーにおけるイングランド代表初ゴールであり、クロアチア戦では2試合連続の得点となった。

約201センチの長身を持つバーンも、イングランドの武器となった。27分、30分、89分にセットプレーからヘディングシュートを放ち、イングランドが空中戦で60％の勝率を収める助けとなった。ただし、PKを除くイングランドのセットプレーのxGは、わずか0.20だった。

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クロアチアの戦術的布陣

スラヴェン・ビリッチ監督は、チームが2007年に有名な3-2の勝利を挙げて以来、初めてウェンブリーに戻った。スペイン戦の敗北を受けて先発を4人変更し、イヴァン・スモルチッチ、ヨシプ・ミシッチ、ペタル・スチッチ、マルティン・バトゥリナを起用。ルカ・モドリッチはベンチに回った。布陣上は4-2-3-1で、GKリヴァコヴィッチの前にスモルチッチ、ルカ・ヴシュコヴィッチ、スタニシッチ、グヴァルディオルが並び、中盤にはミシッチとマテオ・コヴァチッチ。イゴール・マタノヴィッチの後方にニコラ・ヴラシッチ、スチッチ、バトゥリナが入った。

クロアチアは良い立ち上がりを見せた。高い位置からプレスをかけ、イングランドのプレスをパスで突破しようとし、開始5分までに2本のCKを獲得。開始1分にはコヴァチッチが枠を越えるシュートを放った。しかし、ロジャーズの得点後はラインを大きく下げ、しばしば最終ラインに5人、その前に守備的MFを置いて守った。前半のタックル数はクロアチアが15回、イングランドが6回だった。

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その代償として、クロアチアの攻撃は前半、ほとんど脅威を与えられなかった。ハーフタイム時点のxGは0.21で、5本のシュートのうち3本はペナルティーエリア外から。33分のコヴァチッチと42分のバトゥリナのシュートも、ジョーダン・ピックフォードの正面へ飛んだ。前半に上げた9本のクロスは1本も味方につながらず、イングランドのペナルティーエリア内でのボールタッチは6回。ホームチームの16回を下回った。

クロアチアが前に出る際は、左サイドを使った。攻撃の42％がそのサイドからで、グヴァルディオルがアレクサンダー＝アーノルドに対して攻め上がった。22分にはその突破からミシッチのロングシュートにつなげている。そこはイングランドも攻撃で最も多く使ったサイドであり、アレクサンダー＝アーノルドのいる側では、攻守両面で頻繁にプレーが起きた。

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両チームの戦術的な駆け引き

クロアチアは流れの中からイングランドを脅かせなかった。試合を通じたオープンプレーのxGはわずか0.34。一方、セットプレーのxGは0.87に達し、試合を左右した2つの場面はいずれもCKから生まれた。

59分のクロアチアの同点ゴールは、イングランドが立て続けに2本のCKを与えた後に生まれた。最初はホール、次はゴードンが与えたものだった。グヴァルディオルが送られてきたボールを落とし、クアンサーがゴールから約5.5メートルの位置でピックフォードへ頭で戻そうとしたところ、スチッチがボールを蹴り上げてゴール上部に突き刺した。イングランドにとっては、第1節にスペインに決勝点を許して以来の失点だった。

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イングランドの反撃もCKからだった。攻め上がったクアンサーがスモルチッチに引き倒され、VARによる確認の後、モーテン・クロー主審がPKを宣告。クロアチアの右サイドバックにイエローカードを提示した。64分、リヴァコヴィッチが自身の左へ飛ぶ中、ケインはゴール中央に蹴り込み、代表通算92ゴール目を挙げた。

この得点で試合が落ち着くことはなかった。後半、イングランドはクロアチアのペナルティーエリア内で19回ボールに触れたが、クロアチアも前半の6回から17回に増やした。後半のシュート8本はすべてエリア内からだった。後半のクロアチアのxGは1.01で、PKを除いたイングランドの0.94を上回った。

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試合中の修正

先に動いたのはビリッチ監督だった。70分、前線のマタノヴィッチに代えてアンテ・ブディミルを投入し、スチッチに代わってマリオ・パシャリッチを起用。6分後には、警告を受けていたスモルチッチを下げてマルコ・パシャリッチを送り込み、より攻撃的な変更を加えた。さらに41歳のモドリッチがミシッチに代わって入り、キャプテンマークを引き継いだ。

そこからクロアチアは終盤に圧力を強めた。76分にはブディミルのヘディングシュートをピックフォードがセーブ。82分にはモドリッチのパスで抜け出したヴラシッチがバーンを振り切ったものの、シュートはわずかに枠を外れた。88分にはクアンサーがスライディングでブディミルを阻んだ。アディショナルタイムには、ヴシュコヴィッチとブディミルがともにCKからヘディングシュートを放ったが、いずれも枠を捉えられず、勝ち点1を奪う最大のチャンスを逃した。

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トゥヘル監督の交代には、日曜日の試合を見据えた意図があった。78分にジェームズ・ガーナー、ベン・ホワイト、リオ・ングモハを投入し、ライス、アレクサンダー＝アーノルド、ゴードンとそれぞれ同じ役割の選手を入れ替えた。スペインへの遠征を前に、先発3人を休ませた形だ。86分にはベリンガムの折り返しからガーナーが3-1にしたと思われたが、ベリンガムがオフサイドだった。クロアチアは90分に最後の交代を行い、コヴァチッチに代えてロヴロ・マイェルを投入した。

総括

イングランドの先制点は、ケインが下がり、ベリンガムがファーポストに入り、ロジャーズが仕上げるという、トゥヘル監督の狙い通りの形だった。だが、クロアチアの5バックによって接戦が続き、セットプレーでのミスから同点を許すと、終盤はアウェーのクロアチアの方が危険な攻撃を見せた。ケインのPKが歴史的な一夜の決着をつけたものの、イングランドが与えたCKとクロアチアに終盤作られた好機は、スペイン戦を前にトゥヘル監督に多くの課題を突きつけるだろう。