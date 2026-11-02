バルセロナは冬の移籍市場に向けて早くも動き出した。守備ラインの補強を目指し、シーズン後半戦でチームに新たな選択肢をもたらす補強を模索しており、ハンジ・フリックとスポーツ部門はセンターバック、あるいは複数ポジションをこなせるディフェンダーの獲得を望んでいる。

しかし、この補強を実現するには、まずチームの選手の一人が退団することが前提となる可能性がある。クラブがアレハンドロ・バルデを放出候補の一人に挙げたためだ。

スペイン紙『スポルト』が報じたところによると、バルセロナはこの左サイドバックの来年1月の退団を妨げない方針だという。フリック体制下で彼の役割は後退し、チームを襲った負傷者続出の状況を出場機会の増加に生かすこともできなかった。

バルデは昨夏にもクラブを去る寸前だったが、定位置奪回を期待して残留を選んだ。しかし、先発メンバーから遠ざかる状況が続く中で、退団の可能性が高まっていった。

バルセロナは選手を完全移籍で売却する案を歓迎しており、彼の若さと移籍市場における左サイドバックの需要を踏まえ、最低でも4000万ユーロの対価を得ることを目指している。

またクラブは、選手の代理人であるジョルジェ・メンデスに対し、完全移籍が最も望ましい選択肢であると伝えている。ただし、シーズン終了時に借り受けクラブに買い取りを義務付ける条項が含まれる場合に限り、レンタルも受け入れる可能性があるという。

メンデスは現在、依頼人の移籍の可能性を探っており、イタリア、イングランド、ドイツのクラブと接触を行ったが、これまでのところ関心が正式なオファーに発展するには至っていない。

バルセロナはバルデが退団に同意するのを待っている状況で、彼の立場を早期に固めることが交渉の加速と冬の移籍市場における計画の明確化につながると見ているためだ。

イタリアでは、選手の獲得に関心を示すクラブとしてユヴェントスとローマの名前が浮上した。しかし、両クラブの動きがレンタルを軸にしたものであり、バルセロナが求める金額での完全移籍のオファーを提示する明確な用意がないことが障壁となっている。加えて、バルデの給与がイタリアのクラブにとって負担となる可能性もある。

一方、イングランドのクラブはバルセロナの金銭面での要求に応えられる力があるように見える。マンチェスター・ユナイテッドとチェルシーが選手の状況に関心を示した。

ユナイテッドは左サイドバックのポジションの問題の解決策を探しており、ルーク・ショーとパトリック・ドルグが抱える身体的な問題がその背景にある。一方チェルシーは、このポジションに起きた変化を受けて左サイドの補強を検討している。

バルセロナは、バルデの移籍が新たなディフェンダー獲得に向けて動き出すために必要な資金を確保する一助となることを期待している。それによってフリックに最終ラインでのより幅広い選択肢を与え、ジュール・クンデを守備プロジェクトの一員として残留させることにもつながるというわけだ。