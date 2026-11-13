ケインにとって歴史的なウェンブリーの夜
ケインは木曜日、ウェンブリーで行われたクロアチア戦で代表通算126試合目の出場を果たした。33歳のFWは決勝点となるPKを決め、ホームチームを2-1の勝利に導いて節目を祝った。
これによりケインは、36年間破られていなかったシルトンの代表通算125試合出場を上回った。
この偉業を記念し、伝説的GKのシルトンがケインに金色のエンブレムを直接贈呈した。クロアチア代表も節目をたたえ、ケインに特別な贈り物を手渡した。
モドリッチも称賛を返す
イングランド代表主将のケインは、かつてトッテナムで同僚だったモドリッチを「刺激を与えてくれる存在」と称賛した。試合終了後、クロアチアの司令塔もケインをたたえた。
『スカイスポーツ』に対し、モドリッチは「本当に素晴らしいし、彼のことをうれしく思う。彼にはそれだけの価値がある。いつもとても謙虚で、常に努力している。ふさわしい成果だ」と語った。
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「彼に起きていることすべてを、先ほど言ったように本当にうれしく思うし、彼にとっても非常に感慨深いはずだ。私も自国の代表最多出場選手になった時のことを覚えている。特別なことだ。それにバロンドールの受賞などもあり、彼にとって非常に感慨深いはずだ」
最高の手本
クロアチアの指揮官スラベン・ビリッチも、ケインの一流の精神力を称賛。現代の若い才能の姿勢と、ケインのプロ意識を対比した。
ビリッチは『ITV』にこう語った。「彼は信じられない選手だ。ポジションなどは違うが、我々にもこのような選手がいる。メンタリティーは非常によく似ている。今では、そうしたものを見つけるのはとても難しい。最近の選手たちは派手なところがあるだろう。ハリーとルカは、サッカーを始める子どもやプロサッカー選手になることを夢見る子どもたち全員にとって、最高の手本だ」
「もちろんハリーにとって素晴らしいことだし、サッカー界にとっても素晴らしい。言った通り、彼はまさに模範となる存在だからだ」
通算200試合を視野に
シルトンの長年の記録を破った今、ケインが代表を率い続ける中で、新たな記録をどこまで伸ばせるかに注目が移る。
33歳のケインがイングランド代表で現実的に通算200試合出場を達成できるかと問われたビリッチは、その並外れた息の長さを高く評価し、「彼はワインのように年を重ねている」と断言した。