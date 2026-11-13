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イングランド代表主将のハリー・ケインが同国男子代表の歴代最多出場選手に正式になったことを受け、ルカ・モドリッチを筆頭に賛辞が寄せられた。バイエルン・ミュンヘンのストライカーは木曜日のクロアチア戦での勝利で代表通算126試合出場という歴史的な節目に到達し、伝説的GKピーター・シルトンが長年保持してきた記録を更新した。

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ケインにとって歴史的なウェンブリーの夜

ケインは木曜日、ウェンブリーで行われたクロアチア戦で代表通算126試合目の出場を果たした。33歳のFWは決勝点となるPKを決め、ホームチームを2-1の勝利に導いて節目を祝った。

これによりケインは、36年間破られていなかったシルトンの代表通算125試合出場を上回った。

この偉業を記念し、伝説的GKのシルトンがケインに金色のエンブレムを直接贈呈した。クロアチア代表も節目をたたえ、ケインに特別な贈り物を手渡した。

モドリッチも称賛を返す

イングランド代表主将のケインは、かつてトッテナムで同僚だったモドリッチを「刺激を与えてくれる存在」と称賛した。試合終了後、クロアチアの司令塔もケインをたたえた。

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『スカイスポーツ』に対し、モドリッチは「本当に素晴らしいし、彼のことをうれしく思う。彼にはそれだけの価値がある。いつもとても謙虚で、常に努力している。ふさわしい成果だ」と語った。

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「彼に起きていることすべてを、先ほど言ったように本当にうれしく思うし、彼にとっても非常に感慨深いはずだ。私も自国の代表最多出場選手になった時のことを覚えている。特別なことだ。それにバロンドールの受賞などもあり、彼にとって非常に感慨深いはずだ」

最高の手本

クロアチアの指揮官スラベン・ビリッチも、ケインの一流の精神力を称賛。現代の若い才能の姿勢と、ケインのプロ意識を対比した。

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ビリッチは『ITV』にこう語った。「彼は信じられない選手だ。ポジションなどは違うが、我々にもこのような選手がいる。メンタリティーは非常によく似ている。今では、そうしたものを見つけるのはとても難しい。最近の選手たちは派手なところがあるだろう。ハリーとルカは、サッカーを始める子どもやプロサッカー選手になることを夢見る子どもたち全員にとって、最高の手本だ」

「もちろんハリーにとって素晴らしいことだし、サッカー界にとっても素晴らしい。言った通り、彼はまさに模範となる存在だからだ」

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通算200試合を視野に

シルトンの長年の記録を破った今、ケインが代表を率い続ける中で、新たな記録をどこまで伸ばせるかに注目が移る。

33歳のケインがイングランド代表で現実的に通算200試合出場を達成できるかと問われたビリッチは、その並外れた息の長さを高く評価し、「彼はワインのように年を重ねている」と断言した。