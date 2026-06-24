イングランド代表キャンプに不安…パナマ戦を前に、主力2選手に懸念の声

2026年ワールドカップグループリーグ最終戦のパナマ戦を来週末に控えるイングランド代表は、不安を抱えている。

BBCによると、イングランド代表はパナマ戦を前にリース・ジェームズとディクラン・ライスの出場可否を判断する予定だ。

27歳のライスは、火曜日のガーナ戦（0-0）後に左ふくらはぎを厚く包帯で巻かれ、足を引きずってスタジアムを後にした。

情報筋は、今回の負傷が大会全体の出場に大きな影響を与える可能性は低いと語る。

パナマ戦の出場可否を決める前に、状態評価と休息が必要だ。イングランド代表のトーマス・トゥヘル監督らは、起用リスクを慎重に判断する。

また、アーセナル所属のMFはクロアチア戦でもハムストリングの神経痛で途中交代しており、状態が懸念されている。

一方、ジェームズも土曜のニュージャージーでの試合前に医療チェックを受ける。

26歳の同選手はガーナ戦をフル出場したが、今後24時間以内に医師の検査を受ける予定だ。

チェルシーの主将は負傷歴があるため、練習負荷は厳重に管理される。

『テレグラフ』によると、試合後ライスは左足に厚い包帯を巻き、足を引きずってスタジアムを後にした。メディアの前では笑顔を見せたが、ここ数日は万全ではなかった。

アーセナルで55試合、代表でもプレーし、今季の総出場数は63試合に及ぶ。

同紙によると、ライスはハムストリングの神経痛で、トーマス・トゥヘル監督は試合展開に関わらず後半に交代させた。 これは新たに副主将に任命された彼を守るためで、イングランド代表監督が常に「選手と彼らのニーズ、健康を最優先する」と強調している通りだ」と伝えた。

過密日程にもかかわらず、ライスは自身の体調について言及することを避けた。ガーナ戦の引き分け後、アーセナル所属の彼は再び副将としてファンに語りかけ、士気を高めた。 「11人全員が引いて守るチームを破るのは難しいが、解決策を見出すしかない。パナマ戦でグループ首位に立つチャンスはまだある。前向きでいよう」。