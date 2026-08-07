イングランド代表の30歳選手、ナイトクラブでの暴行容疑で起訴へ

イヴァン・トニーが、傷害を伴う暴行の罪で起訴されたと『テレグラフ』が報じた。イングランド代表として10試合に出場している同選手は、12月にロンドンのナイトクラブで不適切な行為に及んだとされている。

トニー（30）は12月5日から6日にかけての夜、ソーホー地区の当該ナイトクラブで頭突きを見舞ったとされる。彼は当時、2件の暴行容疑と1件の治安妨害容疑でその場で逮捕された。

この事件に関する警察の声明には、次のように記されている。「警察は12月6日土曜日の午前0時47分、W1のウォーダー・ストリートに出動要請を受けた。被害者は病院に搬送された。負傷は報道によれば命に関わるものではなく、後遺症も残らない見込みだ」

最終的にトニーは保釈された。その後、ロンドン警視庁の捜査を経て、今回正式に起訴された。9月24日に出廷する予定となっている。

「イヴァンは自らが起訴されたことを認識しており、当然ながらショックを受けてはいるものの、法廷で潔白を証明する機会を得られることを楽しみにしている」と、同FWの広報担当者は述べた。

トニーは2024年からサウジアラビアのアル・アハリでプレーしており、同クラブは2024年にブレントフォードから彼を獲得した。2022年には、FAの賭博規定に実に232回違反したとして、8カ月の出場停止処分を受けている。

また、この夏にはイングランドのワールドカップ登録メンバーにも名を連ねていた。準決勝のアルゼンチン戦では終盤直前に途中出場。3位決定戦では先発出場した。