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マンチェスター・シティのMFフィル・フォーデンは、苦しい時期を過ごして2026年ワールドカップ出場を逃したものの、ようやく本来の調子を取り戻しつつあると考えている。26歳のフォーデンはシーズン序盤の出場停止処分から立ち直り、得点を挙げる印象的なパフォーマンスを立て続けに見せている。

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ワールドカップ落選の失意から立ち直る

フォーデンはキャリアの苦しい時期を経て、マンチェスター・シティで着実に調子を取り戻している。26歳のMFは大きく調子を落とし、トーマス・トゥヘル監督が率いる2026年ワールドカップのイングランド代表メンバーから外れることになった。

しかし、最近は攻撃面で結果を残し、クラブでも再びリズムをつかんでいる。活力を取り戻した様子で、クラブのためにあらゆる面で貢献する準備ができている。フォーデンは最近、イプスウィッチ・タウン戦で今季プレミアリーグ初ゴールを決めた。この得点は、マンチェスター・ダービーで受けたレッドカードによる不本意な国内での出場停止処分を経て生まれた。

再び心身の切れを感じるフォーデン

シティのアカデミー出身であるフォーデンは、国内での試合を離れざるを得なかった期間が、むしろ自身のプレーにプラスになったと考えている。イプスウィッチ戦でのリーグ戦の得点に続き、AEKアテネに5-1で勝利したチャンピオンズリーグの試合では見事なハットトリックとアシストを記録した。

「ユナイテッド戦では残念ながらレッドカードを受けました」とフォーデンは火曜日、記者団に語った。「でも、休んだことは自分にとって良かったです。気持ちがかなりリフレッシュし、切れのある状態で戻ってこられたと思います。ゴールに絡むと、大きな自信になります。定期的にプレーしていれば、自然とリズムに乗れるものです」

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イングランド代表への早期復帰を願う

フォーデンは2024年のような好調ぶりを取り戻したいと考えている。素晴らしいシーズンとなったこの年には、全公式戦で自己最多の27ゴールを挙げ、プレミアリーグ年間最優秀選手賞とPFA年間最優秀選手賞を受賞した。

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「あのレベルに戻れればと思います」とフォーデンは認めた。「最近のプレーを見ると、少しずつそこに戻り始めていると思います」

最近の活躍にもかかわらず、フォーデンはワールドカップのメンバーから外れて以来、トゥヘル監督とは話していないと明かした。「自分にできるのは、自分のプレーに集中することだけです。そして、いつかまた招集の連絡が来ればと思っています」と語った。

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欧州の舞台でライプツィヒ戦が待ち受ける

マンチェスター・シティが今週、欧州の舞台に戻るなか、フォーデンは最近の好調を維持したいところだ。チームは水曜日の夜に行われるRBライプツィヒとの重要なチャンピオンズリーグの一戦に向けて準備を進めている。