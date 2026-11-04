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Manchester City v AEK Athens - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images
Yosua Arya
翻訳者：

イングランド代表のワールドカップ選出を見送られたマンチェスター・シティのフィル・フォーデン、PFA年間最優秀選手に輝いた頃の調子を取り戻しつつあるとライバルに警告

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マンチェスター・シティのMFフィル・フォーデンは、苦しい時期を過ごして2026年ワールドカップ出場を逃したものの、ようやく本来の調子を取り戻しつつあると考えている。26歳のフォーデンはシーズン序盤の出場停止処分から立ち直り、得点を挙げる印象的なパフォーマンスを立て続けに見せている。

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ワールドカップ落選の失意から立ち直る

フォーデンはキャリアの苦しい時期を経て、マンチェスター・シティで着実に調子を取り戻している。26歳のMFは大きく調子を落とし、トーマス・トゥヘル監督が率いる2026年ワールドカップのイングランド代表メンバーから外れることになった。

しかし、最近は攻撃面で結果を残し、クラブでも再びリズムをつかんでいる。活力を取り戻した様子で、クラブのためにあらゆる面で貢献する準備ができている。フォーデンは最近、イプスウィッチ・タウン戦で今季プレミアリーグ初ゴールを決めた。この得点は、マンチェスター・ダービーで受けたレッドカードによる不本意な国内での出場停止処分を経て生まれた。

再び心身の切れを感じるフォーデン

シティのアカデミー出身であるフォーデンは、国内での試合を離れざるを得なかった期間が、むしろ自身のプレーにプラスになったと考えている。イプスウィッチ戦でのリーグ戦の得点に続き、AEKアテネに5-1で勝利したチャンピオンズリーグの試合では見事なハットトリックとアシストを記録した。

「ユナイテッド戦では残念ながらレッドカードを受けました」とフォーデンは火曜日、記者団に語った。「でも、休んだことは自分にとって良かったです。気持ちがかなりリフレッシュし、切れのある状態で戻ってこられたと思います。ゴールに絡むと、大きな自信になります。定期的にプレーしていれば、自然とリズムに乗れるものです」

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イングランド代表への早期復帰を願う

フォーデンは2024年のような好調ぶりを取り戻したいと考えている。素晴らしいシーズンとなったこの年には、全公式戦で自己最多の27ゴールを挙げ、プレミアリーグ年間最優秀選手賞とPFA年間最優秀選手賞を受賞した。

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「あのレベルに戻れればと思います」とフォーデンは認めた。「最近のプレーを見ると、少しずつそこに戻り始めていると思います」

最近の活躍にもかかわらず、フォーデンはワールドカップのメンバーから外れて以来、トゥヘル監督とは話していないと明かした。「自分にできるのは、自分のプレーに集中することだけです。そして、いつかまた招集の連絡が来ればと思っています」と語った。

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欧州の舞台でライプツィヒ戦が待ち受ける

マンチェスター・シティが今週、欧州の舞台に戻るなか、フォーデンは最近の好調を維持したいところだ。チームは水曜日の夜に行われるRBライプツィヒとの重要なチャンピオンズリーグの一戦に向けて準備を進めている。