BBC Sportによると、イングランド代表のトーマス・トゥヘル監督は、メキシコとの決勝トーナメント1回戦でデクラン・ライスに大きな期待を寄せている。アーセナル所属のMFは、痛みに耐えてプレーすることが求められている。

代表のレギュラーであるライスは、強豪メキシコ戦に備え、トゥヘル監督が勝ち残りを狙って起用する方針だ。

コンゴ民主共和国戦（2-1）では、ハリー・ケインが決勝点を奪った直後の終了間際にようやく交代した。

試合後、トゥヘル監督は「かなり遅くに彼に尋ねたら、『チームのためならプレーできるが、ひどい痛みがある』と言った」と交代について語った。

「デクランが『ひどい痛みがある』と言えば、もう限界だと分かる。だから、彼も交代できてほっとしていた。試合後は『問題ない、回復する』と言っていた。」

「つまり、けがではなかった。単に痛みがあっただけなので、彼が元気でいることを願っている。どちらかといえば神経痛に近いものだ。」その神経痛は、ライスの腰下部やハムストリングスにまで広がっている。

BBCによると、ライスは依然として神経痛に苦しんでいるが、メキシコ戦での先発が予想される。そのため、トゥヘル監督は途中交代というリスクを覚悟している。

ハムストリングの負傷で直近2試合を欠場したリース・ジェームズも状態は不透明ながらグループ練習に復帰している。

控えのジャレル・クアンサも足首の故障でDRコンゴ戦を欠場し、メキシコ戦の出場は未定だ。

試合は予定通りオランダ時間月曜午前2時に開始され、悪天候の恐れがあるものの、関係各国とFIFAは試合の繰り上げや中止を決断しなかった。