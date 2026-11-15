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イングランドはリヤド・エア・メトロポリターノでスペインに3-2で劇的な勝利を収め、ネーションズリーグのグループA3で首位を確定させた。ハリー・ケイン、エズリ・コンサ、ベン・ホワイトのゴールで大きなリードを築き、終盤のスペインの反撃をしのいだ。

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イングランドはリヤド・エア・メトロポリターノで、効率を追求した見事な戦術を披露し、計5ゴールが生まれた激戦でスペインを下した。ルイス・デ・ラ・フエンテ監督率いるスペインにボール支配率64％を許しながらも、攻守の切り替えとセットプレーで高い決定力を発揮。前半終了間際にハリー・ケインがPKを確実に決めると、後半序盤には立て続けに2ゴールを奪い、ホームのスペインを驚かせて長く続いた無敗記録に終止符を打った。

終盤にはミケル・オヤルサバルとニコ・ウィリアムズの得点でスペインが猛反撃に出て、トーマス・トゥヘル監督率いるイングランドの守備力が厳しく試された。それでも、枠内シュート5本のうち3本を得点につなげたことが勝敗を分けた。この結果、イングランドはスペインを抜いてグループ3を首位で終える。トゥヘル監督の下、今後の大会を見据える上でも期待を抱かせる現実的な戦いぶりを示した。

GK＆DF

ジェームズ・トラッフォード：7/10

若きGKは試合を通じて忙しく、5セーブを記録して長い時間にわたりスペインの得点を防いだ。終盤の正確なシュートによる2失点には対処が難しかったが、強い圧力を受ける中でも確実なボール処理とペナルティーエリア内での統率力を見せ、勝利の堅固な土台となった。

エズリ・コンサ：8/10

アーセナルのDFは際立つ活躍を見せた。デクラン・ライスのクロスに持ち前の空中戦の強さで応え、53分にイングランドの2点目を決めた。守備でも、チーム全体のクリア29回のうち多くを担い、終盤にスペインがペナルティーエリアへ攻め込んでも冷静さを保った。

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ジャレル・クアンサー：7/10

オヤルサバルへの対応を任され、試合の大半で堂々としたプレーを見せた。試合をよく読み、イングランドが記録した20回のインターセプトに大きく貢献。重要な欧州での一戦で、年齢を感じさせない成熟ぶりを示した。

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ベン・ホワイト：8/10

右サイドで素晴らしいプレーを披露。守備の役割をこなしながら、絶妙なタイミングでペナルティーエリアに駆け上がり、57分にイングランドの3点目を決めた。交代するまで、攻守の切り替えでも重要な役割を果たした。

ルイス・ホール：6/10

ラミン・ヤマルを追う難しい役割を担い、苦しい時間帯もあった。サイドでスペインが人数をかけた攻撃には手を焼いたが、相手のシュートを計23本、うち枠内7本に抑えた守備陣形の維持に貢献した。

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MF

デクラン・ライス：8/10

チームの心臓としてプレーし、狙い澄ましたクロスでコンサの得点をアシストした。15分に早くもイエローカードを受けたが、積極性は失わなかった。中盤の底で見事な働きを見せ、スペインが長くボールを保持する中でも相手のリズムを崩した。

ジュード・ベリンガム：7/10

密集した局面で持ち前の技術を発揮し、ホワイトのゴールをアシストして3-0とした。ボールに触れる機会は限られたが、効率よくプレー。イングランドの戦術の軸となったカウンター攻撃で、主なつなぎ役を務めた。

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エリオット・アンダーソン：6/10

スペインの技術力に対抗すべく、中盤で懸命に働いた。攻撃の最終局面への関与はチームメートより少なかったものの、中盤に守備陣形を敷く中で規律を保ち、最初の1時間はスペインの中央突破を防ぐ助けとなった。しかし、アンダーソンのレッドカードがスペインの反撃のきっかけとなり、ホームチームに追いつけるという新たな希望を与えた。

FW

アンソニー・ゴードン：6/10

スピードを生かし、スペインが高い最終ラインの背後を警戒せざるを得ない状況をつくった。得点こそなかったが、縦への突破でスペインに慎重な守備への戻りを強い、イングランドがボールを持った際の余裕を生んだ。

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モーガン・ロジャーズ：6/10

流動的な攻撃の役割を担い、イングランドが攻勢を維持しようとした数少ない場面では、ボールを収める働きが役立った。アイメリク ラポルテとパウ クバルシを相手にフィジカルの強さを示し、終盤は守備にも加わった。

ハリー・ケイン：8/10

主将は頼もしさを示し、45分にPKを決めて均衡を破った。得点以外でも、深い位置まで下がって攻撃を組み立てる力は、ボール支配率36％で戦うチームにとって欠かせなかった。

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途中出場＆監督

ジェド・スペンス：6/10

スペインが反撃の糸口を求めて攻勢を強める中、82分に投入され、サイドに新たな運動量をもたらした。

マイルズ・ルイス＝スケリー：6/10

慌ただしい終盤、中盤の人数を増やすため、78分にケインに代わって投入された。

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ドミニク・カルヴァート＝ルーウィン：採点なし

長いクリアボールを前線で空中戦によって収める役割を担うため、83分に投入された。

ダン・バーン：採点なし

試合終了間際に高さと守備の安定感を加えるため、89分に投入された戦術的な交代だった。

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トーマス・トゥヘル：9/10

ドイツ人監督にとって戦術面での勝利となった。中盤に守備陣形を敷いて最初の1時間はスペインを効果的に封じ、セットプレーと攻守の切り替えから容赦なく得点を奪った。交代策もリードを守り切ることを狙ったもので、そのゲームプランがマドリードでの記憶に残る勝利をもたらした。