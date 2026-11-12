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記録を塗り替えたハリー・ケインにけん引され、イングランドはウェンブリーでクロアチアに2-1で競り勝った。後半に一時ひやりとする場面もあったが、戦術的な成熟ぶりを示し、UEFAネーションズリーグ準々決勝進出を決めた。

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イングランドはウェンブリーでクロアチアを2-1で下し、UEFAネーションズリーグでの好調を維持した。歴史的な記録と戦術面での粘り強さが際立つ一夜となった。トーマス・トゥヘル監督率いるイングランドは、試合のテンポとライン間のスペースを支配した序盤の優勢を得点につなげる。24分、ジュード・ベリンガムの好プレーからモーガン・ロジャーズがネットを揺らし、先制した。

しかし後半はクロアチアが徐々に盛り返し、59分にペタル・スチッチのゴールで同点に追いついた。均衡が続いたのはわずか5分だった。イングランド代表の歴代最多出場記録を更新したハリー・ケインが、イヴァン・スモルチッチのファウルで得たPKを64分に冷静に決めた。イングランドは終盤も落ち着いて試合を進め、クロアチアの攻撃を遠距離からの望み薄なシュートに抑え、勝ち点3を確保した。

GK＆守備陣

ジョーダン・ピックフォード：7/10

スチッチに得点を許したものの、リードを守るうえで重要な役割を果たした。試合を通じて6度のセーブを記録し、その中にはクロアチアに勢いを与えなかった質の高いセーブも複数あった。前半は配球によってクロアチアの最初のプレスをかわす助けにもなった。

トレント・アレクサンダー＝アーノルド：6/10

リスクもリターンも大きいパスを繰り出す、いつも通りのプレーを見せた。ヨシュコ・グヴァルディオルがオーバーラップする場面では守備のポジショニングに苦しむこともあったが、サイドを変えるパスはイングランドが序盤に主導権を握るうえで不可欠だった。78分に交代した。

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ジャレル・クアンサー：7/10

若いDFながら、最終ラインのベテランと並んでも際立つ落ち着きを見せた。イングランドが記録した18回のクリアにも貢献し、対人戦で優位に立った。後半終盤にクロアチアの圧力を受けた際にも、成熟した対応を見せた。

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ダン・バーン：6/10

守備の中央でフィジカルの強さを発揮した。すべてのカウンターに対応できるだけの戻りの速さはなかったものの、適切なポジショニングでイングランドの空中戦での3勝に貢献。クロアチアのシュートは計15本だったが、枠内へのシュートを7本に抑えた。

ルイス・ホール：7/10

活力あふれるプレーを見せたサイドバックで、前進のためのパスの受け手として頻繁に機能した。守備の役割を規律正しくこなしながら幅を確保し、攻撃的MFが内側に入り、中央で数的優位をつくることを可能にした。

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中盤

デクラン・ライス：7/10

チームの軸として4バックを守り、いつも通り効率的にプレーした。マテオ・コヴァチッチとマルティン・バトゥリナの創造的なプレーを封じるため、絶えず横方向への動きを求められた末に78分に交代した。

エリオット・アンダーソン：6/10

中盤の中央で堅実なプレーを見せた。ボール保持とクロアチアの攻守の切り替えを妨げることに注力。中盤のほかの選手ほど爆発力はなかったものの、イングランドが54％のボール保持率を維持するうえで、その運動量は欠かせなかった。

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ジュード・ベリンガム：8/10

イングランドの攻撃を組み立てる中心となった。24分にはロジャーズの先制点をアシストし、繰り返しチームを前進させた。クロアチアの中盤と守備陣の間に生まれるスペースを見つける能力が、戦術面で試合を分けた。

攻撃陣

アンソニー・ゴードン：6/10

サイドで縦への推進力とスピードをもたらした。得点こそなかったが、絶え間ない脅威によってクロアチアの最終ラインを後退させ、ロジャーズとベリンガムが生かすスペースをつくった。78分に交代した。

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モーガン・ロジャーズ：8/10

24分に先制点を挙げ、際立つ活躍を見せた若手選手。縦へ仕掛けるドリブルと冷静なフィニッシュは、トゥヘル監督の下でレギュラーとなった理由を示した。試合を通じてクロアチア守備陣の脅威となった。

ハリー・ケイン：9/10

キャプテンにとって忘れられない一夜となった。イングランド代表の歴代最多出場記録を更新したこの日、64分に決勝点となるPKを決めた。前線でボールを収めるプレーも卓越しており、後方から加わる攻撃陣が力を発揮する土台をつくった。

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途中出場選手＆監督

ベン・ホワイト：6/10

イングランドが試合を締めくくろうとする中、守備の安定をもたらすため、78分にアレクサンダー＝アーノルドに代わって出場した。

ジェームズ・ガーナー：6/10

78分にライスに代わって出場。緊張感のある最後の10分間、中盤の陣形を維持する助けとなった。

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リオ・ングモハ：6/10

終盤にゴードンに代わって短時間出場し、攻守の切り替えの場面で自身の可能性を垣間見せた。

トーマス・トゥヘル：8/10

前半は戦術的な布陣が完璧に機能し、ロジャーズを信頼して起用した判断も結果につながった。何より、チームは同点に追いつかれても慌てず、すぐにリードを取り戻して試合を勝利で締めくくった。