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イングランド代表のトーマス・トゥヘル監督によると、主将のハリー・ケインは、軽いケガへの懸念を理由に代表での活動を辞退するチームメイトに不満を募らせているという。トゥヘル監督は主将の考えを支持し、ケインが特に不満を抱いているのは、参加できるかどうか「五分五分」という状況で代表合宿を欠席する選手の判断だと明かした。

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トゥヘル監督、ケインの断固たる姿勢を支持

トゥヘル監督は代表チームを率いて以来、相次ぐ選手の招集辞退に直面している。特に目立つ不在者の一人がコール・パーマーだ。以前、「負荷の管理」を理由に代表活動を欠席した同選手は、今回のネーションズリーグのメンバーからも外れている。

トゥヘル監督は今、代表招集に対するキャプテンの妥協を許さない姿勢に同調している。ケインは木曜日のクロアチア戦で通算126試合目の出場を果たし、イングランド代表の歴代最多出場記録保持者となる見込みだ。指揮官は、安易に招集を辞退する選手の立場は危うくなると明言した。

「誰もがポジションを失い得る」

トゥヘル監督によれば、ケインが安易な言い訳を許さない姿勢は、指揮官の就任直後から明らかだったという。元チェルシー指揮官は、代表チームに対するストライカーの揺るぎない献身を強調した。

「彼はいつもここにいる。そして、参加するかどうか五分五分の判断を迫られたとき、選手が合宿に来ない選択をするのを好まない」とトゥヘル監督は語った。「私がこの仕事を引き受けた直後に、そのことを話した。選手たちが参加し、ここに来ることを誇りに思うようにする。それは最大の名誉だからだ。彼が挙げた点の一つだった」

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イングランド代表監督は選手たちにも直接警告を発し、やむを得ない事情のない欠席は、他の選手にチャンスを与えると強調した。さらにこう続けた。「招集辞退が起きたとしても、我々は、誰もが代表合宿への参加を切望するような姿勢を示せるほど強くなければならない。合宿を一度欠席すれば、誰もがポジションを失い得るからだ。だから、それは最初に話し合ったことの一つだった。彼はすぐに基準を示し、自分にとっての基準がどこにあるかを非常に明確にした。彼が招集を辞退することは決してない。絶対にだ」

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「最高でありたいという自負がある」

出場時間を管理する選手もいる一方、ケインはさらなる節目の達成に意欲を燃やしている。33歳の同選手は代表通算100ゴールを目指し、今後の自国開催の欧州選手権を明確な目標に据えている。

「今は休むときではない」とケインは断言した。「僕は年々良くなっている。今のように感じられるうちは、なぜ自分に限界を設ける必要があるんだ？ できるだけ早くイングランド代表で100ゴールを決めたい」

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バイエルン・ミュンヘンのFWは、チーム内で台頭するリーダーたちにも挑戦状を突きつけた。「ジュード［ベリンガム］とデク［ライス］はすでに代表出場が60試合余りで、あの若さだからね」と続けた。「だから、彼らが追いかけるのに十分な数字を残しておこうと思う！ 気づけば自国開催の欧州選手権がやって来る。その頃には僕の出場数は140試合になっているかもしれないし、そうなれば次は150試合の話になる。僕が最も恐れているのは、現役を終えてから、もう少しできたはずだと思うことだ。最高でありたいという自負がある。ただ、それをひけらかすようなことはしない」

クロアチア戦で記録更新へ

木曜日の夜に行われるネーションズリーグのクロアチア戦で、ケインはイングランド代表の歴史に名を刻む。通算126試合目の出場により、同国代表の歴代最多出場選手となる。

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この歴史的な節目に加え、トゥヘル監督の厳しい警告は、選手選考方針の明確な転換を示している。ポジション争いが激しい中、実績あるスター選手も代表合宿を欠席するリスクを慎重に見極める必要がある。指揮官は、イングランド代表のために全力を尽くすチームを築こうとしている。