ジョレル・ハトが、エヴァートン戦でのプレーを受けてイングランドメディアから称賛を浴びている。チェルシーは土曜午後、リヴァプールのチームの本拠地で0-2の勝利を収め、20歳のオランダ代表選手はアシストで勝利に大きく貢献した。イングランド各紙の評価は一致しており、いずれも好意的だ。

ハトは、ペップ・チャバリアが軽い身体的な問題で欠場を余儀なくされたことを受け、やや意外な形でチェルシーの先発メンバーに入った。元アヤックスのハトはそのチャンスを生かし、後半開始直後に生まれたペドロ・ネトの先制点に関与。ポルトガル人選手は後半開始わずか44秒でゴールを決め、チェルシーがリードを奪った。

先制点は、モーガン・ロジャーズ、ハト、ネトによる見事な連係から生まれた。ロジャーズは相手を抑えながらヒールパスでハトにつなぎ、ハトがスピードに乗って前進して低いクロスを供給。ネトはそのお膳立てを生かし、シュートでチェルシーを先行させた。

The Evening Standardはハトのプレーを高く評価し、左サイドバックに7点をつけた。ロンドンの同紙は、ハトが土壇場で先発メンバーに加わったにもかかわらず、素晴らしいプレーを見せたと強調。記者のドム・スミスは「ネトへの見事なアシストで、力強いパフォーマンスを締めくくった」と記し、特にハトの攻撃面での貢献を取り上げた。

また、Metroもハトを好意的に評価し、同じく7点をつけた。特に印象に残ったのは、先制点の場面で相手をかわしたプレーだという。「チェルシーの先制点の場面では効果的に攻め上がり、スピードと力強さを発揮して相手を振り切り、ネトのいるゴール前へボールを折り返した」と元アヤックス選手を評している。

一方、GOALもハトのプレーを評価しているが、こちらは守備面に重点を置いた。オランダ代表選手に7点をつけ、戦術的な規律と、エヴァートンがサイドから仕掛ける脅威を封じた点を称賛。GOALによれば、ハトはアディショナルタイムに交代するまで優れたポジショニングを保ち、チェルシーの守備組織の維持に貢献した。

最も高い評価を下したのはThe False 9で、ハトに8点をつけた。同メディアは、先制点の場面でのハトの巧みな動き出しと、ネトへの決定的な低いクロスを特に強調している。







