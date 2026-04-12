イングランドサッカー界を震撼させる悲劇…スタンドの真ん中でサポーターが死亡

土曜、イングランドのスタジアムで観戦中のサポーターが死亡した。

ブラックプールFCは、昨日のピーターボロ・ユナイテッド戦でサポーターが急病のため亡くなったと発表した。後半、観客の異変で試合は一時中断された。

英紙「ザ・サン」によると、医療チームは西スタンド北側に急行し、グラハム・シャーマン氏に緊急処置を施したが、現場で亡くなった。

ブラックプールFCは公式声明で「土曜日の試合で急病となったサポーター、グラハム・シャーマン氏が亡くなられたことを深く哀悼します。医療チームの努力も及ばず、グラハム氏は帰らぬ人となりました。 クラブはご遺族と連絡をとり、必要な支援を続けてまいります。ご遺族の皆様に心よりお悔やみ申し上げます。安らかに眠ってください、グラハムさん。」

試合後、両監督がコメント。ブラックプール監督イアン・イヴァットは遺族に哀悼の意を表した。 「サッカーより大切なものがある。試合観戦中に心臓発作を起こした男性に思いと祈りを捧げたい。私にとって、サッカーより大きなものがあり、物事を正しい視点で捉えることが重要だ。」

ピーターボロのルーク・ウィリアムズ監督も「スタンドで悲しい出来事が起きた。遺族のことを思っている。本当に悲しい」と語った。

試合はブラックプールが3-1でピーターボロに勝ち、3部降格圏との差を4に保った。ディル・テイラーが2得点、トム・ブロクサムが1得点を挙げた。



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