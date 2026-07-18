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England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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イングランドは、アルゼンチンのサポーターから人種差別を受けた場合、大会を辞退すると示唆した。

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イングランド 対 アルゼンチン
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この対決は、緊張感のあるサッカーの試合の後に起こる。

イングランド代表ラグビーキャプテンのジミー・ジョージは、本日土曜のネイションズカップ第3節アルゼンチン戦で選手たちが人種差別的な侮辱を受けた場合、チームとして断固対応すると警告した。

1年前、アルゼンチンでの試合でイングランド選手たちが人種差別的な侮辱を受けたこと、さらに米国で開催されたサッカーW杯準決勝でアルゼンチンがイングランドを2－1で下した直後という背景もあり、緊張感は高まっている。

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イングランド代表は2025年7月のサン・フアン遠征で控え選手2人がアルゼンチンサポーターから人種差別的な侮辱を受けた出来事を今も記憶している。1年後の今回、同様の事態が起きた場合には断固とした姿勢で臨む用意があると強調した。

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ジミー・ジョージは「もし再発すれば、最も強い対応を取るべきだ。私たちの世界にそのような行為の居場所はない」と述べた。 アルゼンチンラグビー協会（UAR）が適切に対処すると信じている」と述べた。

ジョージはさらに「同時に代替案も用意している。まずは目撃情報をレフェリーに伝え、報告書に残す。その先については現在検討中だ」と語った。

サラセンズ所属のジョージは、多様なバックグラウンドを持つチームメイトと対策を検討すると付け加えた。

ピッチを離れる可能性もあるかと問われたジョージは「選択肢の一つだ」と述べた。

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