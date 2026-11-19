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イングランドサッカー協会（FA）は、ジャンニ・インファンティーノの国際サッカー連盟（FIFA）会長4期目への立候補資格について法的に異議を申し立てる可能性を検討した。しかし、成功の見込みは限られると結論づけ、この考えを撤回した。

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イングランドサッカー協会（FA）が、モロッコの首都ラバトで2027年3月に予定されている選挙へのインファンティーノの立候補に異議を申し立てる可能性を探ったものの、このスイス人の出馬を阻止しようとするいかなる試みも望む結果にはつながらないと判断していたことを、英国放送協会「BBC」が明らかにした。

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インファンティーノは、ゼップ・ブラッターの後を継いでFIFA会長に就任した際、会長の任期を3期までとする制度の導入を主導していた。

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しかし、FIFA評議会は2022年、インファンティーノの最初の任期である2016年から2019年までの期間について、辞任した前任者が全うできなかった任期の残りを務めたものとみなし、任期上限に含めないことを承認した。

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今月初めには、人権団体「フェアスクエア」がFAに書簡を送り、FIFAのこの決定は法的に異議を申し立てることが可能であり、FIFA規約の精神と目的に反するとの見解を示していた。

同団体はFAに対し、インファンティーノがすでに上限である3期を務め終えているとして、来年3月の選挙への立候補を阻止するため、FIFAのガバナンス委員会に訴えるよう求めていた。

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これに対し、FAのデビー・ヒューイット会長は同団体に返答し、FAとしてインファンティーノの立候補資格に異議を申し立てる可能性をすでに検討したものの、その手段が望む結果につながるとは考えていないと述べた。

「BBC」が確認した書簡によると、ヒューイット会長は「最終的に、このプロセスはFIFAのガバナンス規則に従って進められ、インファンティーノの部分的な任期は会長任期の上限に含めないという結論に至った。手続きを詳細に検討した結果、異議申し立てが成功するとは考えていない」と記している。

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また、FAは、FIFA会長の座をインファンティーノと争うフランスサッカー連盟のフィリップ・ディアロ会長への支持も表明している。

FIFAガバナンス委員会の元委員長であるミゲル・マドゥーロ氏は、各国協会や大陸連盟がスポーツ仲裁裁判所（CAS）に訴え、インファンティーノの立候補資格に異議を申し立てる可能性を指摘していた。

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だが、欧州サッカー連盟（UEFA）のアレクサンデル・チェフェリン会長が4期目を目指して立候補する決断を下したことで、欧州各国協会がこうした手段に踏み切る可能性はより複雑なものとなった。

インファンティーノは、モロッコで開催されるFIFA総会で実施予定の会長選に出馬する意向で、立候補の受け付けが締め切られたことにより、会長職の維持に向けて有利な立場にあるとみられる。

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ジャンニ・インファンティーノは2016年2月、組織を揺るがした汚職スキャンダルのさなかに辞任したスイス人のゼップ・ブラッターの後任として、FIFA会長に就任した。

その後、FIFAが3年間に及んだ最初の任期をブラッターの任期の残りを務めたものとみなし、会長任期の上限に含めないと認めたことで、インファンティーノは2019年と2023年に無投票で再選された。

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FIFAの規約では、会長は連続・非連続を問わず、1期4年の任期を3期まで務めることができる。

FIFAの規約解釈に基づけば、インファンティーノは2016年から会長職に就いているにもかかわらず、2027年3月の選挙に再び立候補することが可能となる。