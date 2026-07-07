イングランドの選手たちがロッカールームでオランダのヒット曲に合わせて大盛り上がり

イングランドサッカー協会が公開した映像によると、日曜日のワールドカップラウンド16でイングランドがメキシコに3-2で劇的勝利を収めた後、トーマス・トゥヘル監督は一瞬パニックに陥った。ジョン・ストーンズとデクラン・ライスがフェイクの怪我で監督をからかい、驚きはすぐに笑いへと変わった。

イングランドは伝説のアステカ・スタジアムでの熱戦を制し、準々決勝進出を決めた。しかし、腕を負傷したジョーダン・ヘンダーソンは大会残りを欠場する見込みで、チームに影を落とした。

治療中のヘンダーソンを見舞いながら、他の選手たちはロッカールームへ。そこでライスはトゥヘルをからかうことを思いつく。ストーンズが監督を呼んだ。

ライスが「監督、肩を痛めた」と叫ぶと、トゥヘルはまた主力離脱かと両手で顔を覆った。

しかし数秒後、安堵の表情を浮かべた。 ストーンズは肩を痛めたふりから一転、音楽に合わせてその肩をリズミカルに動かし始めた。流れていたのはオランダのDJユニットANOTRの『Talk To You』だった。選手たちは大爆笑し、トゥヘルも冗談だと気づいて笑顔になり、ストーンズのもとへ歩み寄った。

ストーンズはメキシコ戦で途中出場し、10人となったチームがリードを守り切るのに貢献した。マンチェスター・シティのDFは試合後、監督から求められればより大きな役割を担うと強調した。

「僕たちは皆、同じ目標を掲げている。決勝に進出し、そこからどこへたどり着けるかを見極めることだ」とストーンズは語った。「体調は最高だし、チームを助け、メキシコ戦のように活躍できることを楽しんでいる。実は今年の初めから、フル出場できる準備はできていたんだ。試合に出られないとイライラするよ。僕はプレーしたいんだ。」







