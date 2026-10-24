イングランドの旋風が輝きを失う：ベリンガムはクラシコで奮起できるか？

レアル・マドリードの主力ジュード・ベリンガムは、イングランド代表ではピッチを席巻する嵐のような存在であるのに対し、レアル・マドリードでは波のあるパフォーマンスを見せる選手へと変わってしまった。

このイングランド人MFは、直近の国際マッチウィーク期間中に目覚ましい輝きを放ったが、クラブに戻ると試合を決定づける際に同じ効果を保てずにいた。

スペイン紙『ムンド・デポルティーボ』によれば、ベリンガムは才能を失ったわけではないが、以前ほどの強烈さで現れたり消えたりするようになっており、一方でパフォーマンスへの影響力を徐々に取り戻しつつある。そしてバルセロナとのクラシコが、それを試す舞台となる。

ベリンガムは10月3日、クロアチア戦でまるで一人で試合を戦っているかのような、並外れたパフォーマンスを見せることができた。

イングランド代表はリエカの街で対戦相手を7-0と圧倒し、レアル・マドリードの選手は1ゴールを決め、さらに3つのアシストを記録した。彼はピッチ上のあらゆる場所に姿を見せ、望むときにリズムを上げ、チームメイトとの絶え間ない連携も保ち続けた。

彼のパフォーマンスは力強さと才能、そして人間性の誇示と呼ぶべきものだった。とりわけ、ルカ・モドリッチを擁するクロアチア代表は、大敗を喫することに慣れた凡庸な相手でも弱小チームでもなく、むしろまったく逆の存在だったからだ。

その試合は、ベリンガムにとって並外れた国際マッチウィークを締めくくるものとなった。彼はこの期間中、4試合で1ゴール4アシストを記録した。

選手はマドリードに戻ってきたが、それはレアル・マドリードのユニフォームを着た1年目に注目を集めた姿を誰もが思い出した後だった。当時、このMFは不意にペナルティーエリア内に姿を現し、目覚ましい容易さで試合を決めていた。

しかし、イングランド代表でのこの輝きは、レアル・マドリードでは即座に継続することはなかった。復帰以降、ベリンガムはビジャレアル、ローマ、セビージャ、ライプツィヒを相手に4試合を戦い、その間に1ゴールも決めず、1アシストにとどまった。

この成績は、少し前に母国代表で5つのゴールに直接関与した選手にしては控えめに映る。

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ベリンガムが好パフォーマンスを見せなくなったと言うのは不公平だろう。彼のパフォーマンスを評価するには多くの側面を見る必要があるからだ。だが、イングランド代表でチームメイトに大きな推進力を与えていた、あの圧倒的な存在感と決定力の一部を失ってしまったのは事実だ。

彼の復帰となったビジャレアル戦では、ベリンガムは90分間を戦ったものの、攻撃面で大きな影響を与えられなかった。シュートは2本放ったが、決定機は一つも演出できず、イングランド代表で巻き起こしていた嵐とはかけ離れたパフォーマンスにとどまった。

またローマ戦でも、フル出場したにもかかわらず得点を挙げられなかった。シュートを3本放ち、チームメイトのために1つの決定機を演出し、より多くプレーに関与したものの、攻撃と得点、そしてスリリングな局面が入り乱れた試合の中で存在感は後退した。試合はレアル・マドリードの4-3の勝利で終わった。

このパフォーマンスをクロアチア戦でのそれと比べると、その差は歴然としていた。イングランド代表のあらゆる攻撃の起点に立っているかのように見えた選手は、他に主役を張る選手が存在し、攻撃面での役割分担が変化している状況の中で、レアル・マドリードにおける自らの地位を取り戻す必要に迫られている。

影響力の回復

だが、数字もまたベリンガムのレベルに継続的な低下があることを否定している。彼は復帰以降、進化を続けているのだ。ビジャレアル戦では決定機を一つも演出できなかったが、ローマ戦では1つ、セビージャ戦では2つ、ライプツィヒ戦では3つの決定機を演出した。

これらの数字は、危機の存在を示唆するものとは異なる姿を描き出している。レアル・マドリードのMFは、最盛期に見せた得点の容易さこそまだ取り戻していないものの、プレーへの影響力を徐々に回復しているのだ。

セビージャ戦でベリンガムは、国際マッチウィーク以降で唯一の決定的なパスを見せ、キリアン・エムバペのためにアシストを記録した。この連戦の中で最も生産性の高い試合でもあった。ライプツィヒ戦では再び直接ゴールには関与しなかったものの、3つの決定機を演出し、2本のシュートを放ち、2度のドリブル突破にも成功した。

こうした細部は、他の選手に脚光が集まるときには注目されずに見過ごされることもあるが、ファイナルサードでの存在感を増していく選手の姿を明らかにしている。

ベリンガムのピッチ上でのポジションも、彼のパフォーマンスの質に影響している。ジョゼ・モウリーニョは彼を前線の近く、より前のポジションで起用しており、そこでは中盤から前進しペナルティーエリアに到達する彼の能力が違いを生み出し得る。

しかしこの役割は、彼を攻撃の組み立ての一部の局面から遠ざけ、彼の存在感をボールが危険なエリアにどれだけ到達するかに左右されるものにしている。

ときにベリンガムは、ボールの受け渡しに関与しないために試合から消えてしまったかのように見える。そして別のときには突如として現れ、適切なスペースを見つけ、平凡な攻撃を危険な決定機へと変える。これはゴール近くでプレーすることの代償だ。試合の一部の時間帯では絶え間ない存在感は薄れるが、決定力はより高まるのである。

今季の通算成績では、ベリンガムはラ・リーガの9試合で3ゴール3アシストを記録している。

この6つのゴールへの直接関与は、MFにしては目を引く成績であり、彼の今季を期待外れと評することを許さない。

問題は、彼がいまなお持ち合わせる才能の大きさではなく、それをどれだけ繰り返し発揮できるかにある。イングランド代表は国際マッチウィーク期間中、ほぼすべての出場を相手への脅威の源に変えられる、輝く選手を堪能したのだ。

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一方レアル・マドリードは、その後、安定感の劣るベリンガムを取り戻した。もっとも、レベルが向上している明確な兆しは存在している。

カンプ・ノウでのバルセロナとのクラシコは、この選手がどれだけ自らのレベルを取り戻す進歩を遂げたかを試す、理想的な舞台に映る。

モウリーニョは、いかなる試合の流れをも変えられる選手として、ベリンガムのエネルギーとペナルティーエリアへの到達能力、そして強い人間性を必要とするだろう。

彼に突きつけられる課題は、個人の煌めきを支配へと、断続的な出現を嵐へと変える、あの継続性を取り戻すことだ。



