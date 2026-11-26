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マンチェスター・シティに所属するノルウェー人FWアーリング・ハーランドは、これまで幾度もの夏の移籍市場でレアル・マドリー移籍が取り沙汰されてきた。

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昨夏も例外ではなかった。当時レアル・マドリーの会長候補だったエンリケ・リケルメ氏は、このノルウェー人ストライカーの獲得に向けてあらゆる手を尽くすと明言していた。

新聞『スポルト』は、元マンチェスター・ユナイテッドのスター、ガリー・ネヴィル氏がポッドキャスト『ザ・オーバーラップ』に出演した際の発言を伝えた。同氏は、ハーランドが最終的にレアル・マドリーのユニフォームに袖を通すことになると語っている。

イングランドのレジェンドは「アーリング・ハーランドが遅くとも18カ月以内、もしかするとシーズン終了時にもレアル・マドリーの選手になっていると確信している」と断言した。

ネヴィル氏はそれだけにとどまらず、レアル・マドリーの新たな攻撃陣の形まで大胆に予想してみせた。

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「ブラジル人のヴィニシウス・ジュニオールはレアル・マドリーを去り、フランス人のキリアン・エンバペが左ウイングに移る。そしてアーリング・ハーランドがレアル・マドリーの純粋なストライカーになると思う」とネヴィル氏は指摘した。

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なお、26歳のハーランドは昨年、マンチェスター・シティと2034年夏までの契約延長を結んでいる。ただし、財務規定違反疑惑をめぐるクラブの状況次第では、事態が一変する可能性もある。

マンチェスター・シティはプレミアリーグで成績不振に陥っている。指揮を執るのは、ペップ・グアルディオラ監督の退任後に就任したイタリア人のエンツォ・マレスカ監督だ。

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シティはプレミアリーグ直近4試合で白星がなく、アストン・ヴィラ、ブライトン、ノッティンガム・フォレストに敗れ、フラムとは引き分けた。

さらにチャンピオンズリーグ第5節ではイタリアのナポリと2-2で引き分け、勝ち点10で8位につけている。