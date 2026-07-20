イングランドのレジェンドが疑問を呈する…ムバッピはメッシから「ゴールデンブーツ」を奪ったのか？

ウェイン・ルーニーは、リオネル・メッシがワールドカップのゴールデンブーツ賞をキリアン・エムバペに「不当に」奪われたと考えている。

39歳のルーニーは、日曜日の決勝でアルゼンチンがスペインに0-1で敗れ、二重の失望を味わった。

決勝前、ムバッペは10ゴールで得点ランキング首位だった。彼は土曜の3位決定戦（マイアミ）で、4－6で敗れたフランス代表の1点目と3点目を奪っている。

このためメッシは、27歳のムバッピに並ばないために2得点を挙げる必要があった。両者は10ゴール4アシストで並んでいたはずだ。スペイン戦でメッシが2ゴールと1アシストを記録していれば、ゴールデンブーツ賞は彼のものだった。

BBCスポーツの番組で、元イングランド代表FWウェイン・ルーニーは3位決定戦でのムバッペ2ゴールの重要性を疑問視した。

「フランスはすでに大会から脱落していた。あのゴールはカウントされるべきではない。メッシにとっては不公平だ」と語った。

元イングランド代表でチームメイトだったアラン・シアラーも、フロリダでの英仏戦はエキシビションマッチのようだったと語った。

さらに「昨日の試合は名誉試合のようだった」と述べ、フランス敗退後にムバッペが2得点を挙げた点を指摘した。

さらに「リオネル・メッシは1失点しか許していないスペイン代表と決勝で対戦する。これははるかに難しいことだ」と結んだ。