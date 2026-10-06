マンチェスター・ユナイテッドおよびイングランド代表の元スター選手で、かつてクリスティアーノ・ロナウドのチームメートでもあったリオ・ファーディナンドが、ポルトガル代表のスター選手と監督ジョルジェ・ジェズスとの論争が続くことによる影響に警鐘を鳴らし、監督が自身の発言を撤回して問題を明確に処理しなければ解任のリスクに直面する可能性があるとの見解を示した。

ファーディナンドはポッドキャスト「リオ・ファーディナンド・プレゼンツ」の中で、ジェズスは状況への対応の仕方について公の場で謝罪する必要があると述べ、こう強調した。「監督は謝罪すべきだ。さもなければ解任されるだろう。彼は公の場に出てこう言うべきだ。『この状況の見極めを誤ったことを認める』と」

元イングランド代表のディフェンダーは、この問題が続けばポルトガル代表の人気にも影響しかねないと指摘し、代表チームのチャンネルのフォロワー数の減少を皮肉りながらこう語った。「このままの状況が続けば、明日にはフォロワー数が1000万に達するだろう」

ファーディナンドはポルトガルサッカー協会内部の「コミュニケーション不足」と評するものを批判し、ロナウドへの対応はもっと明確であるべきだとの考えを示してこう述べた。「彼らはクリスティアーノ・ロナウドと話し合い、こう伝えるべきだ。『これが私のやりたいことだ。もしあなたがその一部になりたくないのなら、そう言ってくれ。しかし、物事はこう進んでいくのだ』と」

問題はあるものの、ファーディナンドは依然としてロナウドがポルトガル代表に貢献できる力を信じており、本当に議論すべきなのは、各試合の性質に応じて先発か、あるいは影響力のある交代選手かという、チーム内での役割についてであるべきだと強調した。

彼はこう付け加えた。「私は彼を信じている。ここでの問題はこうだ。彼は先発選手となるのか、それとも試合で影響力のある交代選手となるのか、あるいはある試合では先発で、別の試合では交代選手となるのか。これこそが行われるべき対話だ」

ファーディナンドは最後に、監督の仕事は戦術プランを立てることだけにとどまらず、選手の管理やスター選手への対応も含まれると強調してこう締めくくった。「こうした監督たちはチームを管理するために給料をもらっているが、同時に個々の人間を管理するためにも給料をもらっているのだ」